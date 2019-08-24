Сульшер – о поражении «Кристал Пэлас»: «Мы сыграли невнимательно. Пропустили легкие голы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил исход матча третьего тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:2). Победный гол лондонцы забили в компенсированное время второго тайма.
«Мы сыграли невнимательно и пропустили легкие голы. «Юнайтед» доминировал в матче, но не контролировал игру. Мы плохо оборонялись и поплатились. Также мало проверяли чужого вратаря.
Во второй игре подряд «Юнайтед» не реализовал пенальти. Это часть футбола, я сам бил мимо неоднократно», – приводит слова Сульшера ВВС.
- «Манчестер Юнайтед» идет в таблице седьмым.
- Следующий соперник по АПЛ – «Саутгемптон».
- «Кристал Пэлас» занимает в таблице шестое место.