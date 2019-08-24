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    Сульшер – о поражении «Кристал Пэлас»: «Мы сыграли невнимательно. Пропустили легкие голы»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил исход матча третьего тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:2). Победный гол лондонцы забили в компенсированное время второго тайма.

    «Мы сыграли невнимательно и пропустили легкие голы. «Юнайтед» доминировал в матче, но не контролировал игру. Мы плохо оборонялись и поплатились. Также мало проверяли чужого вратаря.

    Во второй игре подряд «Юнайтед» не реализовал пенальти. Это часть футбола, я сам бил мимо неоднократно», – приводит слова Сульшера ВВС.

    • «Манчестер Юнайтед» идет в таблице седьмым.
    • Следующий соперник по АПЛ – «Саутгемптон».
    • «Кристал Пэлас» занимает в таблице шестое место.

    Источник: ВВС

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    24.08.2019 20:18
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