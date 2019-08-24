Круговой: «Уезжал из «Зенита», чтобы вернуться домой уже игроком основного состава»

Защитник Данил Круговой поделился впечатлениями от перехода в «Зенит». Петербургский клуб купил 21-летнего россиянина из «Уфы».

— Счастлив, что вернулся домой, в родной город. Я всю жизнь провел в «Смене», потом в Академии, в структуре «Зенита». Я уезжал из «Зенита», чтобы доказать самому себе, что умею играть. И чтобы вернуться домой уже игроком основного состава. Я даже в инстаграме тогда написал: я не прощаюсь, я говорю до свидания. Знал, что вернусь в «Зенит».

— Ходили слухи, что вы могли перейти в ЦСКА. Что в итоге повлияло на ваш выбор?

— Я долго думал. В итоге решил, что исполню мечту моего отца, вернусь домой и надену футболку «Зенита».

— Вам звонил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Как он вас убеждал?

— Сказал, что в меня верит и хочет, чтобы я вернулся.

— С Сергеем Семаком уже успели обсудить вашу роль?

— Да, поговорили. Он сказал: «Все будет хорошо, работай! И через полгода или год вернешься и будешь пылить здесь».

— Очень много писалось о том, что «Зенит» перебил предложение ЦСКА в финансовом плане.

— Бред полный. Суммы были одинаковые, что у «Зенита», что у ЦСКА. Вообще не понимаю, почему люди это обсуждают.