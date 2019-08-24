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    Круговой: «Уезжал из «Зенита», чтобы вернуться домой уже игроком основного состава»

    Защитник Данил Круговой поделился впечатлениями от перехода в «Зенит». Петербургский клуб купил 21-летнего россиянина из «Уфы».

    — Счастлив, что вернулся домой, в родной город. Я всю жизнь провел в «Смене», потом в Академии, в структуре «Зенита». Я уезжал из «Зенита», чтобы доказать самому себе, что умею играть. И чтобы вернуться домой уже игроком основного состава. Я даже в инстаграме тогда написал: я не прощаюсь, я говорю до свидания. Знал, что вернусь в «Зенит».

    — Ходили слухи, что вы могли перейти в ЦСКА. Что в итоге повлияло на ваш выбор?

    — Я долго думал. В итоге решил, что исполню мечту моего отца, вернусь домой и надену футболку «Зенита».

    — Вам звонил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Как он вас убеждал?

    — Сказал, что в меня верит и хочет, чтобы я вернулся.

    — С Сергеем Семаком уже успели обсудить вашу роль?

    — Да, поговорили. Он сказал: «Все будет хорошо, работай! И через полгода или год вернешься и будешь пылить здесь».

    — Очень много писалось о том, что «Зенит» перебил предложение ЦСКА в финансовом плане.

    — Бред полный. Суммы были одинаковые, что у «Зенита», что у ЦСКА. Вообще не понимаю, почему люди это обсуждают.

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Sport24

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    24.08.2019 17:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1119

      Фан666 10 часов назад

      Новостник! Ты надоел сосвоим Круговым! Чел вернулся в зенит-2 и не факт что там то будет играть. Чего обсуждать переход третьеразрядного футболиста

      0
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      Рейтинг: +9341

      vladimir-7 12 часов назад

      Круговой, достаточно оправдываться и выключи дурака.

      1
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      Рейтинг: +7686

      KLIM777 12 часов назад

      иногда от такого пистежа идет кровь из глаз

      1
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      Рейтинг: +11355

      bset 12 часов назад

      Не понимаю наших болельщиков, которые стали писать, что продался. Все-таки воспитанник Зенита. Но, к сожалению, будет сидеть в запасе. Только более жесткий лимит оставит шансы. Короче лимит работает на полную катушку. Такого плана игрок будет либо на скамейке сидеть, либо только благодаря лимиту будет появляться в составе, т.е. никакой конкуренции и никакого роста. Ну и естествевнно со скамейки его никто уже не отпустит, а так мог бы дальше играть за Уфу или может за ЦСКА, в Уфе мог бы до сборной дорасти, а со скамейки Зенита только Заболотного могли брать. Короче от лимита сплошные плюсы)) Все для развития наших игроков (нет).

      0
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      Рейтинг: +32

      grigory 13 часов назад

      Удачи в полировании лавки

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