Daily Mail: «Тоттенхэм» рассчитывает заработать 55 миллионов на продаже Эриксена

«Тоттенхэм» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена, опасаясь потерять его через год бесплатно.

По информации Daily Mail, в связи с этим лондонский клуб может отпустить игрока за 55 миллионов евро.

Если же потенциальные покупатели не предложат за датчанина указанную сумму, то он может остаться в «Тоттенхэме».

Главными претендентами на хавбека считаются «Реал» и «Атлетико».