Daily Mail: «Тоттенхэм» рассчитывает заработать 55 миллионов на продаже Эриксена

Барса, твою налево, не спи... Если про Беттанкура правда, то вдвойне странно.
«Тоттенхэм» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена, опасаясь потерять его через год бесплатно.
По информации Daily Mail, в связи с этим лондонский клуб может отпустить игрока за 55 миллионов евро.
Если же потенциальные покупатели не предложат за датчанина указанную сумму, то он может остаться в «Тоттенхэме».
Главными претендентами на хавбека считаются «Реал» и «Атлетико».
- В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 100 миллионов евро.