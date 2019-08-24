Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Daily Mail: «Тоттенхэм» рассчитывает заработать 55 миллионов на продаже Эриксена

    «Тоттенхэм» готов продать полузащитника Кристиана Эриксена, опасаясь потерять его через год бесплатно.

    По информации Daily Mail, в связи с этим лондонский клуб может отпустить игрока за 55 миллионов евро.

    Если же потенциальные покупатели не предложат за датчанина указанную сумму, то он может остаться в «Тоттенхэме».

    Главными претендентами на хавбека считаются «Реал» и «Атлетико».

    • В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость 27-летнего игрока – 100 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2019 10:54
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8004

      Cules2013 17 часов назад

      Барса, твою налево, не спи... Если про Беттанкура правда, то вдвойне странно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      VVadic 20 часов назад

      Тоттен идёт на фиг. Уже предлагали. В следующем году придёт сам!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1901

      BlackMurder > VVadic 17 часов назад

      ага придеТ,особенно к вам))вам мастадонты на рынке защеку наваляют и вы снова будите скулить)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +712

      VVadic > BlackMurder 16 часов назад

      Он у нас будет играть, а в Реале и Барсе на банке сидеть.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73471
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru