Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Грилиш одержал первую победу в АПЛ за 20 матчей. Это антирекорд турнира

    «Астон Вилла» в первом матче третьего тура чемпионата Англии обыграла «Эвертон» со счетом 2:0.

    Полузащитник бирмингемского клуба Джек Грилиш провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

    Победа стала для англичанина первой в Премьер-лиге за антирекордные 20 матчей. Серия началась с двух поражений в концовке сезона-2014/15 и продолжилась 16-ю поражениями в новом сезоне. На протяжении трех последующих лет клуб выступал в Чемпионшипе.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73410
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru