Грилиш одержал первую победу в АПЛ за 20 матчей. Это антирекорд турнира

«Астон Вилла» в первом матче третьего тура чемпионата Англии обыграла «Эвертон» со счетом 2:0.

Полузащитник бирмингемского клуба Джек Грилиш провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Победа стала для англичанина первой в Премьер-лиге за антирекордные 20 матчей. Серия началась с двух поражений в концовке сезона-2014/15 и продолжилась 16-ю поражениями в новом сезоне. На протяжении трех последующих лет клуб выступал в Чемпионшипе.