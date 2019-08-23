«Лилль» объявил о трансфере Саншеша из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш перешел в «Лилль». Контракт португальца, действующего чемпиона Европы, рассчитан на четыре года.

По сведениям издания L’Equipe, французы заплатили за футболиста 20 миллионов евро. «Бавария» купила Саншеша у «Бенфики» в 2016 году.

Трансферная стоимость Саншеша – 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел 17 матчей в Бундеслиге, забив один гол и сделав один результативный пас.

«Лилль» выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.