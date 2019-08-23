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    «Лилль» объявил о трансфере Саншеша из «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш перешел в «Лилль». Контракт португальца, действующего чемпиона Европы, рассчитан на четыре года.

    По сведениям издания L’Equipe, французы заплатили за футболиста 20 миллионов евро. «Бавария» купила Саншеша у «Бенфики» в 2016 году.

    • Трансферная стоимость Саншеша – 18 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он провел 17 матчей в Бундеслиге, забив один гол и сделав один результативный пас.
    • «Лилль» выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

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    Публикация от text (@losclive)

    Источник: Инстаграм «Лилля»

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    23.08.2019 23:14
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +163

      Milaninho 35 минут назад

      Что им все так восхищались на евро я так и не понял

      1
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      Рейтинг: +62

      Ass_09 7 часов назад

      Поздравляю товарищи!!! Ушло полено... хоть 1 меньше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      VVadic 7 часов назад

      Блин, шесть Саншешев стоит Феликс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1888

      BlackMurder 7 часов назад

      Ну, не пошло у тебя в Баварии

      1
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