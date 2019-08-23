Bild: Левандовски продлит контракт с «Баварией» до 2023 года

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски продлит контракт с клубом на следующей неделе.

После поражения «Баварии» в матче за Суперкубок Германии против «Боруссии» Д у Левандовски была беседа с руководством мюнхенского клуба.

Футболиста заверили, что клуб усилится сильными футболистами, в частности Роберт одним из первых узнал о переговорах с Филиппе Коутиньо.

До конца следующей недели Левандовски подпишет контракт с «Баварией» до 2023 года.