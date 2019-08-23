Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Bild: Левандовски продлит контракт с «Баварией» до 2023 года

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски продлит контракт с клубом на следующей неделе.

    После поражения «Баварии» в матче за Суперкубок Германии против «Боруссии» Д у Левандовски была беседа с руководством мюнхенского клуба.

    Футболиста заверили, что клуб усилится сильными футболистами, в частности Роберт одним из первых узнал о переговорах с Филиппе Коутиньо.

    До конца следующей недели Левандовски подпишет контракт с «Баварией» до 2023 года.

    • Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.
    • В минувшем сезоне форвард забил 40 голов и сделал 13 результативных передач в 47 матчах.
    • В этом футболист забил три мяча в трех играх за мюнхенцев (один против «Энерги» в кубке Германии, два – против «Герты» в чемпионате).
    • Действующий контракт игрока действует до 2021 года.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2019 21:29
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +153

      teodogat 6 часов назад

      Слишком они носятся с этим поляком, надо чтобы конкуренцию чувствовал, а то от ее отсутствия начинают зажираться, так и молодого Зюлле недолго испортить, отбрили Хуммельса и Боатенга уже давно, а этот без вопросов стал основным, вот теперь и сыграл как бегемот когда пропускались голы в суперкубке и с Гертой, плохо когда нет конкуренции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1888

      BlackMurder 9 часов назад

      Хотелось бы видеть Манджукича!!!, хотя судя по тому какие щас трансферы )то лучше уж поляка продлить, откуда эти футбольные гранды берут такие запросы за игроков?Неймар шейхи хотят 300 млн) вы че гоните?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Я - легенда 9 часов назад

      Давай в Спартак к Шюррлику! :-)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1888

      BlackMurder > Я - легенда 9 часов назад

      а че толку то?спартак будет играть ток в рфпл, лиги европы им не видать,как и лиги чемпионов)))так что Тиль и шюррле будут у вас в клубе богами)но на европе у вас даже их европейское мастерство не играет роли,так спартак ходит пешком

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73410
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru