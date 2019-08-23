Bild: Левандовски продлит контракт с «Баварией» до 2023 года

Слишком они носятся с этим поляком, надо чтобы конкуренцию чувствовал, а то от ее отсутствия начинают зажираться, так и молодого Зюлле недолго испортить, отбрили Хуммельса и Боатенга уже давно, а этот без вопросов стал основным, вот теперь и сыграл как бегемот когда пропускались голы в суперкубке и с Гертой, плохо когда нет конкуренции.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски продлит контракт с клубом на следующей неделе.
После поражения «Баварии» в матче за Суперкубок Германии против «Боруссии» Д у Левандовски была беседа с руководством мюнхенского клуба.
Футболиста заверили, что клуб усилится сильными футболистами, в частности Роберт одним из первых узнал о переговорах с Филиппе Коутиньо.
До конца следующей недели Левандовски подпишет контракт с «Баварией» до 2023 года.
- Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года.
- В минувшем сезоне форвард забил 40 голов и сделал 13 результативных передач в 47 матчах.
- В этом футболист забил три мяча в трех играх за мюнхенцев (один против «Энерги» в кубке Германии, два – против «Герты» в чемпионате).
- Действующий контракт игрока действует до 2021 года.