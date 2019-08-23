Онопко: «ЦСКА привык играть в Лиге Чемпионов, и я очень надеюсь, что мы скоро вернемся»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о росте команды и о предстоящем выступлении в Лиге Европы.

– Армейцы проводят второй сезон после масштабного прошлогоднего обновления. Можно ли сказать, что период становления новой команды уже пройден?

– Он еще продолжается. Есть много приятных моментов, например, полноценный контракт Николы Влашича, который принял решение остаться в ЦСКА. Вижу прогресс у многих футболистов, которые пришли к нам буквально год-полтора назад. Это Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Кристиян Бистрович, Яка Бийол и другие. Вместе с тем нам по-прежнему требуется усиление, а те игроки, которые есть в наличии, должны еще прибавить. Нужно больше футбольной наглости.

Чем выше конкуренция в команде, тем лучше для развития клуба. Конкуренция должна быть как в тренировках, так и в играх. Каждый футболист должен понимать: если сегодня он сыграет плохо, то его место займет другой.

– По-вашему, каковы резервы для усиления игры ЦСКА?

– Они есть всегда. Мы серьезно готовимся к матчам, ведь каждый соперник играет по-разному. Также исходим из собственных возможностей. Скажем, если у нас нет высоких игроков, значит, не стоит постоянно играть забросами. Мы больше контролируем мяч, стараемся играть в короткий и средний пас. В этом плане всегда можно развиваться. Со временем футболисты достигнут лучшего взаимопонимания, в этом тоже скрыты возможности для усиления игры.

– После шести сезонов кряду в Лиге чемпионов, армейцы на сей раз сыграют в Лиге Европы.

– Это тоже интересный турнир. Важно, что попали в Лигу Европы напрямую, без отборочных матчей. Конечно, ЦСКА привык играть в Лиге Чемпионов, и я очень надеюсь, что мы скоро вернемся в этот главный клубный турнир мирового футбола. А пока будем готовиться к матчам Лиги Европы. Нужно добывать рейтинг и для страны, и для клуба. ЦСКА выступает во всех турнирах с единственной целью – добиться наилучших результатов.