Рамос: «Для поддержания физической формы я окружил себя лучшими тренерами»

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос рассказал о том, кем видит себя в будущем.

«Вижу себя в «Реале» еще, как минимум, несколько лет, чтобы наслаждаться футболом. Чтобы соответствовать, я посвящаю огромное количество времени для поддержания физической формы. Для этого я окружил себя лучшими тренерами по физической подготовки.

Я также вижу себя лидером Мадрида и сборной Испании. Хочу выигрывать трофеи. Я не могу вам сказать, что случится завтра, но мне хочется оставаться в мире спорта. Не исключаю, что стану тренером в будущем, но это смелое заявление. Давайте подождем и увидим», – поделился планами Рамос.