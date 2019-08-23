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    Рамос: «Для поддержания физической формы я окружил себя лучшими тренерами»

    Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос рассказал о том, кем видит себя в будущем.

    «Вижу себя в «Реале» еще, как минимум, несколько лет, чтобы наслаждаться футболом. Чтобы соответствовать, я посвящаю огромное количество времени для поддержания физической формы. Для этого я окружил себя лучшими тренерами по физической подготовки.

    Я также вижу себя лидером Мадрида и сборной Испании. Хочу выигрывать трофеи. Я не могу вам сказать, что случится завтра, но мне хочется оставаться в мире спорта. Не исключаю, что стану тренером в будущем, но это смелое заявление. Давайте подождем и увидим», – поделился планами Рамос.

    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
    • В прошедшем сезоне Примеры он провел 28 матчей, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

    Источник: As

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    23.08.2019 20:05
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