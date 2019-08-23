Зидан: «Неймар? Хочу, чтобы второе сентября наступило как можно скорее»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не стал комментировать ситуацию с возможным трансфером нападающего «ПСЖ» Неймара в клуб из Мадрида.

«Хочу, чтобы второе сентября наступило как можно скорее. И тогда эти вопросы прекратятся», – приводит слова Зидана журналист ESPN Дермот Корриган.