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    Зидан: «Неймар? Хочу, чтобы второе сентября наступило как можно скорее»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не стал комментировать ситуацию с возможным трансфером нападающего «ПСЖ» Неймара в клуб из Мадрида.

    «Хочу, чтобы второе сентября наступило как можно скорее. И тогда эти вопросы прекратятся», – приводит слова Зидана журналист ESPN Дермот Корриган.

    • Трансферное окно в Испании закроется 2 сентября.
    • Ранее сообщалось, что представители «Реала» ведут переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара в Париже.
    • На бразильца также претендует «Барселона».

    Источник: Твиттер журналиста Дермота Корригана

    Дермот Корриган специальный корреспондент ESPN в Мадриде. Аудитория твиттера – 32,7 тысячи подписчиков.

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    23.08.2019 17:28
    Комментарии6
    ...
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      Рейтинг: +737

      САНЁК17 11 часов назад

      Значит до 2 сентября будем читать всякий хрень

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      21082014 11 часов назад

      Да.скорее бы уже.крепко достало читать весь этот трансферный мусор.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13908

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Проблема прибудет после 2 сентября и пробудет до...., время покажет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      Борат 13 часов назад

      Зидан, шуфика включи!

      Я календарь переверну...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8395

      DeStar 13 часов назад

      Да 90% что в барсу. Стопудова. реалу он меньше нужен ,потому что есть азар. Игроки барсы там хотят его видеть, да и он им больше нужен на левый фланг, так как коута отдали, дембеле в основу рано. Вот и выходит неймар - гризман - месси. И бабки найти могут ,продать коута и уже пол суммы набито, плюс всякие уходы малкома.. Реал и в деньгах обделен. и левая позиция не нуждается в усилении, скорее нужен полузащитник

      3
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      ...
      Рейтинг: +517

      FENIX-SL > DeStar 10 часов назад

      боюсь Азар громко провалится
      и будет как раз если и тащить то с Леганесами Малагами
      пусть я и сам против Неймара..но он хуже не сделает своим приходом
      очень плачевный сезон предстоит я чувствую

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