Зидан: «Неймар? Хочу, чтобы второе сентября наступило как можно скорее»

Значит до 2 сентября будем читать всякий хрень
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не стал комментировать ситуацию с возможным трансфером нападающего «ПСЖ» Неймара в клуб из Мадрида.
«Хочу, чтобы второе сентября наступило как можно скорее. И тогда эти вопросы прекратятся», – приводит слова Зидана журналист ESPN Дермот Корриган.
- Трансферное окно в Испании закроется 2 сентября.
- Ранее сообщалось, что представители «Реала» ведут переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара в Париже.
- На бразильца также претендует «Барселона».
Дермот Корриган специальный корреспондент ESPN в Мадриде. Аудитория твиттера – 32,7 тысячи подписчиков.