Marca: «Реал» ведет переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара в Париже

Представитель «Реала» встретился с официальными лицами «ПСЖ» в Париже, чтобы обсудить возможное подписание бразильского форварда Неймара, пишет Marca.

В «Реале» настроены оптимистично по поводу переговоров, так как отношения «ПСЖ» и «Барселоны», которые ухудшились после перехода Неймара в парижский клуб, дают мадридцам преимущество.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отказался обменять нападающего Неймара на игроков «Реала». Мадридцы были готовы отдать «ПСЖ» вратаря Кейлора Наваса, полузащитника Хамеса Родригеса и форварда Гарета Бэйла.