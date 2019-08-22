Marca: «Реал» ведет переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара в Париже

Представитель «Реала» встретился с официальными лицами «ПСЖ» в Париже, чтобы обсудить возможное подписание бразильского форварда Неймара, пишет Marca.
В «Реале» настроены оптимистично по поводу переговоров, так как отношения «ПСЖ» и «Барселоны», которые ухудшились после перехода Неймара в парижский клуб, дают мадридцам преимущество.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отказался обменять нападающего Неймара на игроков «Реала». Мадридцы были готовы отдать «ПСЖ» вратаря Кейлора Наваса, полузащитника Хамеса Родригеса и форварда Гарета Бэйла.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
- Бразилец желает покинуть «ПСЖ». Активные переговоры с Неймаром ведут «Барселона» и «Реал».