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    Marca: «Реал» ведет переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара в Париже

    Представитель «Реала» встретился с официальными лицами «ПСЖ» в Париже, чтобы обсудить возможное подписание бразильского форварда Неймара, пишет Marca.

    В «Реале» настроены оптимистично по поводу переговоров, так как отношения «ПСЖ» и «Барселоны», которые ухудшились после перехода Неймара в парижский клуб, дают мадридцам преимущество.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отказался обменять нападающего Неймара на игроков «Реала». Мадридцы были готовы отдать «ПСЖ» вратаря Кейлора Наваса, полузащитника Хамеса Родригеса и форварда Гарета Бэйла.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
    • Бразилец желает покинуть «ПСЖ». Активные переговоры с Неймаром ведут «Барселона» и «Реал».

    Источник: Marca

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    22.08.2019 16:58
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