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    L'Equipe: «Реал» предложил за Неймара 100 миллионов, а также Бэйла, Хамеса и Наваса

    «Реал» сделал последнее предложение «ПСЖ» по нападающему Неймару. Помимо 100 миллионов евро, испанцы готовы отдать за бразильца Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса и вратаря Кейлора Наваса.

    Парижане ответили отказом. Известно, что презентацию Неймара готовит «Барселона», уже заказавшая майки игрока.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
    • За каталонский клуб футболист выступал на протяжении четырех сезонов.
    • Известно, что Неймар желает покинуть «ПСЖ».

    Источник: L'Equipe

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    22.08.2019 01:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +29

      Mirriing 22 августа, 10:22

      Это мало того, что просит за Неймара ПСЖ.(250 миллионов). Бэйл сейчас 50, Хамес - 30, Навас(потому что небрендовый) - 20, и плюс 100, получается 200

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      Рейтинг: +8395

      DeStar > Mirriing 22 августа, 14:03

      а че хамес не 10 ? с хрена он 30?) с какого он стоит например меньше условного коутиньо ? который 145? меньше какого нибудь марсиаля и так далее? хамеса цена лямов 60-80 с такими ценами. Навас да, лямов 20 и то максы, даже меньше думаю - возраст еще забыл. Бэйл.. хз сколько стоит бэйл, с точки зрения игры и бренда можно и за 50 толкнуть, с точки зрения зп и травм, его бы хоть за бесплатно отдать..

      0
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      Рейтинг: +8002

      Cules2013 22 августа, 09:50

      Звучит бредово, хотя Реалу эта троица вроде как и не нужна особо.

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      Рейтинг: +350

      ursosan 22 августа, 08:27

      Он даже в лучшие свои годы столько не стоил

      2
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      Рейтинг: +252

      ibragim_ibragimov_99 > ursosan 22 августа, 10:05

      согласен. Уже нет смысла что то говорить если за обычного игрока платят по 60-100 лям.

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      Рейтинг: +163

      Milaninho 22 августа, 06:54

      Во дурачки

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      Рейтинг: +383

      arok 22 августа, 06:18

      И пол Испании в подарок)))))

      2
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      Рейтинг: +3391

      Zubo 22 августа, 01:49

      Это мало за Нэймара, особенно игрочишки некудышные, ну Бэйл разве что, но остальные

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