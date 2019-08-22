L'Equipe: «Реал» предложил за Неймара 100 миллионов, а также Бэйла, Хамеса и Наваса

Это мало того, что просит за Неймара ПСЖ.(250 миллионов). Бэйл сейчас 50, Хамес - 30, Навас(потому что небрендовый) - 20, и плюс 100, получается 200
«Реал» сделал последнее предложение «ПСЖ» по нападающему Неймару. Помимо 100 миллионов евро, испанцы готовы отдать за бразильца Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса и вратаря Кейлора Наваса.
Парижане ответили отказом. Известно, что презентацию Неймара готовит «Барселона», уже заказавшая майки игрока.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
- За каталонский клуб футболист выступал на протяжении четырех сезонов.
- Известно, что Неймар желает покинуть «ПСЖ».