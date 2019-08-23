L'Équipe: полузащитник «Эспаньола» Рока перейдет в «Баварию» за 40 миллионов

Ковача надо менять на нормального тренера, вон в Дортмунде команда бежит и играет не имея в составе суперзвезд мирового уровня, а тут кого не купи, кого не поменяй, все равно дома у Герты проблема выиграть...
Полузащитник «Эспаньола» Марк Рока в ближайшее время перейдет в «Баварию». Об этом сообщает L'Equipe.
Клубы уже согласовали трансфер испанского футболиста за 40 миллионов евро.
22-летний игрок подпишет с мюнхенцами контракт на пять лет.
Предполагается, что Рока заменит Ренату Саншеша, который близок к переходу в «Лилль».
- Рока – воспитанник «Эспаньола».
- В прошлом сезоне он провел 35 матчей в Примере, забил один гол и сделал две результативные передачи.
- Рыночная стоимость полузащитника – 30 миллионов.