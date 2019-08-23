L'Équipe: полузащитник «Эспаньола» Рока перейдет в «Баварию» за 40 миллионов

Полузащитник «Эспаньола» Марк Рока в ближайшее время перейдет в «Баварию». Об этом сообщает L'Equipe.

Клубы уже согласовали трансфер испанского футболиста за 40 миллионов евро.

22-летний игрок подпишет с мюнхенцами контракт на пять лет.

Предполагается, что Рока заменит Ренату Саншеша, который близок к переходу в «Лилль».