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    L'Équipe: полузащитник «Эспаньола» Рока перейдет в «Баварию» за 40 миллионов

    Полузащитник «Эспаньола» Марк Рока в ближайшее время перейдет в «Баварию». Об этом сообщает L'Equipe.

    Клубы уже согласовали трансфер испанского футболиста за 40 миллионов евро.

    22-летний игрок подпишет с мюнхенцами контракт на пять лет.

    Предполагается, что Рока заменит Ренату Саншеша, который близок к переходу в «Лилль».

    • Рока – воспитанник «Эспаньола».
    • В прошлом сезоне он провел 35 матчей в Примере, забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • Рыночная стоимость полузащитника – 30 миллионов.

    Источник: L'Équipe

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    23.08.2019 17:01
    Комментарии2
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      Рейтинг: +153

      teodogat 6 часов назад

      Ковача надо менять на нормального тренера, вон в Дортмунде команда бежит и играет не имея в составе суперзвезд мирового уровня, а тут кого не купи, кого не поменяй, все равно дома у Герты проблема выиграть...

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      Рейтинг: +1888

      BlackMurder 14 часов назад

      Хочется верить в него, тем более молодой

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