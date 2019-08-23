«Наполи» купил Лосано за 38 миллионов

«Наполи» объявил о приобретении вингера ПСВ Ирвинга Лосано.

24-летний мексиканский футболист подписал с клубом из Италии контракт на пять лет.

Трансфер игрока обошелся неаполитанцам в 38 миллионов евро. Дороже клуб покупал только Гонсало Игуаина из «Реала» (39 миллионов).