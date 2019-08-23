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    «Наполи» купил Лосано за 38 миллионов

    «Наполи» объявил о приобретении вингера ПСВ Ирвинга Лосано.

    24-летний мексиканский футболист подписал с клубом из Италии контракт на пять лет.

    Трансфер игрока обошелся неаполитанцам в 38 миллионов евро. Дороже клуб покупал только Гонсало Игуаина из «Реала» (39 миллионов).

    • В прошлом сезоне чемпионата Голландии Лосано забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах.

    Источник: Официальный сайт «Наполи»

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    23.08.2019 12:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +632

      GSmall 16 часов назад

      Очень дёшего и качественно.Правильный трансфер.Хоффен кстати Скова еще дешевле взял.Ни то что некоторые лавочников из барсы за 50)

      2
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      Рейтинг: +8003

      Cules2013 > GSmall 15 часов назад

      Ну тут поправочка, чтобы Лосано уговорить перейти в Зенит, нужно больше предлагать, чем Наполи. Поэтому, это как посмотреть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      dinar7777dinar 17 часов назад

      Ничего себе .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +456

      ФК_Полоцк 17 часов назад

      Хороший трансфер для Наполи. Если уговорят Икарди, то нападение будет веселое.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1106

      Фан666 18 часов назад

      А то чалов в Наполи, пусть сидит в России и не позорит страну

      0
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      Рейтинг: -1

      xavo49 18 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - bet-tennis.com

      -4
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      Рейтинг: +1935

      Dellleone 18 часов назад

      Хороший показатель. Отличное ускорение для наполи

      2
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      Рейтинг: +182

      dragoon000320 18 часов назад

      помню его, на ЧМ 2018 и Кубке конфедераций 2017 очень хорошо смотрелся. Наполи поздравления с хорошим трансфером)

      3
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      Рейтинг: +85

      Vlad Mourinho 18 часов назад

      топовое приобретение!

      3
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