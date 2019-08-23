Молодец, хоть здесь пригодился.
Нападающий «Урала» Павел Погребняк провел зарядку для жителей Екатеринбурга.
В утреннем занятии также приняла участие жена футболиста Мария Погребняк.
– Положительный для меня опыт.
– То есть вам нравится, когда вы что-то говорите, а люди это делают?
– Честно, да. В фитнес-клубе я тоже могу работать.
- В этом сезоне 35-летний Погребняк провел три матча в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
- Контракт экс-форварда сборной России с «Уралом» рассчитан до июня 2020 года.