Нападающий «Урала» Павел Погребняк провел зарядку для жителей Екатеринбурга.

В утреннем занятии также приняла участие жена футболиста Мария Погребняк.

– Положительный для меня опыт.

– То есть вам нравится, когда вы что-то говорите, а люди это делают?

– Честно, да. В фитнес-клубе я тоже могу работать.