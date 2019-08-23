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    Погребняк провел зарядку для жителей Екатеринбурга

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк провел зарядку для жителей Екатеринбурга.

    В утреннем занятии также приняла участие жена футболиста Мария Погребняк.

    – Положительный для меня опыт.

    – То есть вам нравится, когда вы что-то говорите, а люди это делают?

    – Честно, да. В фитнес-клубе я тоже могу работать.

    • В этом сезоне 35-летний Погребняк провел три матча в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
    • Контракт экс-форварда сборной России с «Уралом» рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: «Студия 41»

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    23.08.2019 12:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 13 часов назад

      Молодец, хоть здесь пригодился.

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      Рейтинг: +162

      Я - легенда 14 часов назад

      В общем, при всём уважении к Погребняку: не получается уже в футбол играть - так хоть зарядку проводи )))

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