На матч «Динамо» можно будет попасть бесплатно, если сдать на переработку мусор

В Москве с 31 августа по 24 сентября будет организована акция «Искусство ради экологии».

В десяти городских пунктах приема отходов будут обменивать сданные горожанами бумагу, стекло, пластик и алюминий на экобилеты.

Один такой билет позволит посетить любое культурное событие в Москве, проходящее в рамках акции. Среди партнеров присутствует стадион «Динамо».