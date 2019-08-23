На матч «Динамо» можно будет попасть бесплатно, если сдать на переработку мусор

Какой заголовок то потрясающий)
В Москве с 31 августа по 24 сентября будет организована акция «Искусство ради экологии».
В десяти городских пунктах приема отходов будут обменивать сданные горожанами бумагу, стекло, пластик и алюминий на экобилеты.
Один такой билет позволит посетить любое культурное событие в Москве, проходящее в рамках акции. Среди партнеров присутствует стадион «Динамо».
- 15 сентября «Динамо» примет «Уфу», 22-го – «Сочи».
- Команда Дмитрия Хохлова занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.