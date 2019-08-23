Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    На матч «Динамо» можно будет попасть бесплатно, если сдать на переработку мусор

    В Москве с 31 августа по 24 сентября будет организована акция «Искусство ради экологии».

    В десяти городских пунктах приема отходов будут обменивать сданные горожанами бумагу, стекло, пластик и алюминий на экобилеты.

    Один такой билет позволит посетить любое культурное событие в Москве, проходящее в рамках акции. Среди партнеров присутствует стадион «Динамо».

    Источник: Официальный портал мэра и правительства Москвы

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2019 11:49
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7669

      KLIM777 11 часов назад

      Какой заголовок то потрясающий)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2667

      paracetamol 13 часов назад

      Не понял, мусор или мусоров?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      fhnv 15 часов назад

      а сколько надо сдать то? или с газеткой можно прийти и сдать как мусор и получить экобилет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      Alekxei Z. 15 часов назад

      Динамо и мусор !!!
      Это по Фрейду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      SpartakSpartakSpartak 16 часов назад

      Если кто не успеет до матча сдать мусор, то он может принести его на стадион Динамо для получения бесплатного эко билета.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2084

      JTherry 16 часов назад

      работники портала мэрии Москвы потроллили дынаму - время сдавать мусор))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1193

      Manilov 18 часов назад

      Хе-хе, прикольно.
      Зенит. Поцелуй в засос 30 бомжей и накорми шавермой.
      ЦСКА. Купи лошадку на полочке и прими участие в вывозе конского навоза и удобрении полей..
      Спартак. Возьми на воспитание десяток поросят, научи говорить и откорми до 200 кг.
      Локомотив.Прими участие в переукладке шпал и рельс по направлению Москва-Владивосток.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Волька 18 часов назад

      Мусор!!!!Логично!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      Борат 18 часов назад

      грязный мусор время выносить !
      время выносить !
      время выносить !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      Mister_Tomsk 19 часов назад

      Мусор = Мусор) хахахаха Сдать мусор, и посмотреть как играют мусора) хах) Хохлов своих тем, что сдадут накормить перед матчем хочет?))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32874

      MaxRnD > Mister_Tomsk 18 часов назад

      Вот такая понимаешь загогулина ))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73410
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru