Кононов – о противостоянии с «Брагой»: «Не списывайте «Спартак», поговорим после второй игры»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения от «Браги» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы назвал негативные факторы, которые повлияли на игру команды, и попросил не списывать ее со счетов.

– Во втором тайме показалось, что «Спартак» подсел. Как прокомментируете физическую готовность команды?

– Мы провели тяжелейшее дерби с ЦСКА, отдали много сил. Потом перелет, смена часового пояса, климата... Конечно, непросто. Но, если вы заметили, мы пропустили, когда прижали соперника к воротам. Значит, силы есть. Но у «Браги» было на день восстановления больше, это немаловажно.

– «Арсенал» проиграл азербайджанцам, «Краснодар» грекам, вы португальцам. Российский футбол стал слабее?

– Не могу судить обо всем российском футболе. Если брать результаты, они неудовлетворительные, все команды это понимают. Но чемпионат Португалии – серьезный турнир, и «Брага» – серьезный соперник. Для нас итог неприемлем, но не списывайте «Спартак», поговорим после второй игры, на которую настраиваемся.

«Спартак» проиграл «Браге» со счетом 0:1.

Ответный матч состоится 29 августа в Москве.

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Брага» – «Спартак».

Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле