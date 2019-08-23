Кононов – о противостоянии с «Брагой»:
- «Не списывайте «Спартак», поговорим после второй игры»
Кафельников уже СПИСАЛ не только Спартак, но и Кононова!!!
Кафельников - "...Кононов должен идти куда подальше???..."
Ещё не пришло время и Кононов не созрел.
Как только, так сразу и поминай как звали.
Федун выдал Кононову кредит доверия, но он может быстро ИСПАРИТЬСЯ, как тени в спартаковский полдень на базе в Тарасовке, и тогда на выход.
Будут искать нового футбольного ПОЖАРНИКА для Спартака!
Кто им будет, сказать сложно.
Зачем "Спартак" проводил предсезонку???
Вот и спрашивается: - ЗАЧЕМ и для кого???
Когда многих игроков, кто готовился с командой, ПРОДАЛИ и трудоустроили в другие клубы.
Где мозги у руководства Спартака.
Вся предсезонка пошла коту под ХВОСТ и вылетела в трубу.
Одних убрали, а других набрали, а Кононов не поставил игру команде.
Ему нужно время, а на предсезонке можно СМЕЛО ставить КРЕСТ.
Федун поставил Кононову ультиматум и дал время на исправление, без учёта ПРОВАЛА предсезонки.
Победа над ЦСКА ничего не стоит в череде провальных игр и судейских скандалов, в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ вопроса!!!!
Покой Кононову только снится, а с ним и критика его.
Если бы не голы в матче с ЦСКА, то КРИТИКА плохой игры Спартака с армейцами загнала бы Кононова за Можай!!!
Кононов получил небольшую ПЕРЕДЫШКУ, чтобы перевести дух и собраться с силами.
Надолго ли??? Покажет время.
После матча с Брагой кресло под Кононовым стало раскачаться с новой силой.
Каждый следующий проигранный матч, может привести к девятому валу КРИТИКИ и тогда терпение Федуна может лопнуть.
Федун НЕОДНОКРАТНО уже говорил: - "Как только они (болельщики) ВЗБУНТУЮТ, так и на выход ему (тренеру) пора.
Желаем Кононову успешной работы, а болельщикам набраться терпения.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения от «Браги» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы назвал негативные факторы, которые повлияли на игру команды, и попросил не списывать ее со счетов.
– Во втором тайме показалось, что «Спартак» подсел. Как прокомментируете физическую готовность команды?
– Мы провели тяжелейшее дерби с ЦСКА, отдали много сил. Потом перелет, смена часового пояса, климата... Конечно, непросто. Но, если вы заметили, мы пропустили, когда прижали соперника к воротам. Значит, силы есть. Но у «Браги» было на день восстановления больше, это немаловажно.
– «Арсенал» проиграл азербайджанцам, «Краснодар» грекам, вы португальцам. Российский футбол стал слабее?
– Не могу судить обо всем российском футболе. Если брать результаты, они неудовлетворительные, все команды это понимают. Но чемпионат Португалии – серьезный турнир, и «Брага» – серьезный соперник. Для нас итог неприемлем, но не списывайте «Спартак», поговорим после второй игры, на которую настраиваемся.
- «Спартак» проиграл «Браге» со счетом 0:1.
- Ответный матч состоится 29 августа в Москве.
- «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Брага» – «Спартак».
Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле