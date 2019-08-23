Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Кононов – о противостоянии с «Брагой»: «Не списывайте «Спартак», поговорим после второй игры»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения от «Браги» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы назвал негативные факторы, которые повлияли на игру команды, и попросил не списывать ее со счетов.

    – Во втором тайме показалось, что «Спартак» подсел. Как прокомментируете физическую готовность команды?

    – Мы провели тяжелейшее дерби с ЦСКА, отдали много сил. Потом перелет, смена часового пояса, климата... Конечно, непросто. Но, если вы заметили, мы пропустили, когда прижали соперника к воротам. Значит, силы есть. Но у «Браги» было на день восстановления больше, это немаловажно.

    – «Арсенал» проиграл азербайджанцам, «Краснодар» грекам, вы португальцам. Российский футбол стал слабее?

    – Не могу судить обо всем российском футболе. Если брать результаты, они неудовлетворительные, все команды это понимают. Но чемпионат Португалии – серьезный турнир, и «Брага» – серьезный соперник. Для нас итог неприемлем, но не списывайте «Спартак», поговорим после второй игры, на которую настраиваемся.

    • «Спартак» проиграл «Браге» со счетом 0:1.
    • Ответный матч состоится 29 августа в Москве.
    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Брага» – «Спартак».

    Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2019 01:58
    Комментарии46
    ...
    • ...
      Рейтинг: +884

      amazonaws 10 часов назад

      Кононов – о противостоянии с «Брагой»:
      - «Не списывайте «Спартак», поговорим после второй игры»
      Кафельников уже СПИСАЛ не только Спартак, но и Кононова!!!

      Кафельников - "...Кононов должен идти куда подальше???..."

      Ещё не пришло время и Кононов не созрел.
      Как только, так сразу и поминай как звали.
      Федун выдал Кононову кредит доверия, но он может быстро ИСПАРИТЬСЯ, как тени в спартаковский полдень на базе в Тарасовке, и тогда на выход.
      Будут искать нового футбольного ПОЖАРНИКА для Спартака!
      Кто им будет, сказать сложно.
      Зачем "Спартак" проводил предсезонку???
      Вот и спрашивается: - ЗАЧЕМ и для кого???
      Когда многих игроков, кто готовился с командой, ПРОДАЛИ и трудоустроили в другие клубы.
      Где мозги у руководства Спартака.
      Вся предсезонка пошла коту под ХВОСТ и вылетела в трубу.
      Одних убрали, а других набрали, а Кононов не поставил игру команде.
      Ему нужно время, а на предсезонке можно СМЕЛО ставить КРЕСТ.
      Федун поставил Кононову ультиматум и дал время на исправление, без учёта ПРОВАЛА предсезонки.
      Победа над ЦСКА ничего не стоит в череде провальных игр и судейских скандалов, в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ вопроса!!!!
      Покой Кононову только снится, а с ним и критика его.
      Если бы не голы в матче с ЦСКА, то КРИТИКА плохой игры Спартака с армейцами загнала бы Кононова за Можай!!!
      Кононов получил небольшую ПЕРЕДЫШКУ, чтобы перевести дух и собраться с силами.
      Надолго ли??? Покажет время.
      После матча с Брагой кресло под Кононовым стало раскачаться с новой силой.
      Каждый следующий проигранный матч, может привести к девятому валу КРИТИКИ и тогда терпение Федуна может лопнуть.
      Федун НЕОДНОКРАТНО уже говорил: - "Как только они (болельщики) ВЗБУНТУЮТ, так и на выход ему (тренеру) пора.
      Желаем Кононову успешной работы, а болельщикам набраться терпения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5041

      Сильвербой 14 часов назад

      После ЦСКА появилась надежда на что-то, но нет..., просто ЦСКА в той же жопе что и Спартак и тот матч просто так сложился, в реальности уровень ниже плинтуса!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      amazonaws > Сильвербой 10 часов назад

      Победа над ЦСКА ничего не стоит в череде провальных игр и судейских скандалов, в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ вопроса!!!!
      Покой Кононову только снится, а с ним и критика его.
      Если бы не голы в матче с ЦСКА, то КРИТИКА плохой игры Спартака с армейцами загнала бы Кононова за Можай!!!
      Кононов получил небольшую ПЕРЕДЫШКУ, чтобы перевести дух и собраться с силами.
      Надолго ли??? Покажет время.
      После матча с Брагой кресло под Кононовым стало раскачаться с новой силой.
      Каждый следующий проигранный матч, может привести к девятому валу КРИТИКИ и тогда терпение Федуна может лопнуть.
      Федун НЕОДНОКРАТНО уже говорил: - "Как только они (болельщики) ВЗБУНТУЮТ, так и на выход ему (тренеру) пора.
      Желаем Кононову успешной работы, а болельщикам набраться терпения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      Alekxei Z. 15 часов назад

      Пиджак , обыграй лучше КС и Зенит, дай лидерам отдохнуть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      mp7700 17 часов назад

      Ответка все расставит на свои места!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +456

      ФК_Полоцк 20 часов назад

      Играют со слабыми командами. А выставляет это все как будто против грандов пыхтит. Почему не сказать прямо - опозорились, но в ответном матче выложимся по полной. Какие то отмазки лепит постоянно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Красный май 20 часов назад

      Олег, Вы слишком медленно разговариваете, так что разговаривать с Вами удовольствие еще то. Меньше разговоров, больше дела.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3638

      SPACE TRUCKIN 20 часов назад

      давайте Кононова после Браги ответки и Зенита закидывать какашками....игроки тож человеки и могут уставать...тем более после дерби...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      Alekxei Z. 21 час назад

      Чудо , парни загнаны.
      хер с ней с ЛЕ, главный матч на недели с Зенитом...
      Занимай хотя бы 4-е место и будешь играть в ЛЕ без гиморроя.
      приоритет Чемпионат России !!! Загоришь команжу и везде пролетишь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2084

      JTherry > Alekxei Z. 18 часов назад

      не истерить, все будет хорошо!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8432

      vka1970 21 час назад

      Обратите внимание, что Спартак играл индивидуально значительно чаще чем коллективно.Единственное пасующее светлое пятно, это Шюрле.Про Мирзова молчу.Баран он и есть баран.Но что стало с остальными совсем не понятно.Хотя это по идее должна быть работа тренера, но Пиджаколюбы утверждает обратное.Бог им судья.
      В положительный исход в ответном матче не верю.Не потому, что Спартак не может, а потому что мало времени,адекватных замен нет, силы не безграничны и за столь короткий срок переучить игроков в атакующий футбол просто не возможно.Тем более с таким тренером.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      amazonaws > vka1970 10 часов назад

      Шюррле потерялся на общем "автобусном" спартаковском фоне.
      «Брага» великолепно подготовилась к сопернику и закрыла любой быстрый переход из обороны в атаку.
      «Спартак» терялся под грамотно организованным прессингом и потерял аж 10 мячей на своей половине.
      Когда мяч всё-таки добирался до Шюррле, то впереди уже всё было перекрыто.
      Зато, после потери мяча, на половине поля Браги, у Спартака быстро возникали проблемы.
      Зобнин не успевает накрыть игрока на одиннадцатиметровой отметке, Гулиев совсем сзади.
      Айртон должен ближе встречать.
      Реализуй «Брага» свои моменты, результат был как у «Краснодара» в Греции.
      На протяжении всего матча португальцы создавали моменты в основном через кроссы с флангов – на их счету 21 попытка кросса в штрафную.
      До середины второго тайма "автобус" красно-белых сдерживал соперника, но когда «физика» подсела, то стали возникать ошибки, которые и привели к голу в ворота Спартака.

      Игроки Спартака сами не поняли, почему они испугались соперника и к тому же проиграли.
      Причина поражения Спартака одна - ТРУСОСТЬ!!!
      Элементарная, обычная трусость и ничего больше!!!

      Португальцы перекрыли спартаковским футбольный кислород, а сами дожали и ВЫЖАЛИ максимум.
      Спартак показал какую-то беспомощность, да и Брага немного струсила и не лезла на рожон, как бы чего не вышло.
      Спартак испугался Браги, а Брага испугалась Спартака.
      Вот так, с ПЕРЕПУГУ, и играли всю игру с оглядкой на соперника.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2667

      paracetamol 22 часа назад

      Пиджак показал свои истинный тренерский класс!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73410
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru