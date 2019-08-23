Ещенко: «Не пройти такую «Брагу» будет катастрофой»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался после поражения своей команды от «Браги» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Поначалу было не особо привычно – в Москве такой погоды нет. Душно. Но поле и соперник позволяли держать мяч и подстраивать игру под свой стиль. Наверное, мы не ожидали, что «Брага» сядет и будет контролировать мяч.

Думали, больше прессинга будет, больше активности. Но потом мы стали перестраиваться, играть в пас, моменты были. Только не хватало последнего паса. Надо было не обыгрывать двух соперников, а пасом отыграться. Сами, наверное, не поверили в себя.

Самая большая сложность? То, что мы сами не поверили в свои силы. Можно было спокойно играть, что моментами и показывали. Пацаны у них техничные, хорошие. Но агрессии, прессинга от них не было. Не пройти такую «Брагу» будет катастрофой. Надо просто поверить в свои силы. В Москве обязательно добьемся результата», – сказал Ещенко.

«Спартак» проиграл «Браге» со счетом 0:1.

Ответный матч состоится 29 августа в Москве.

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Брага» – «Спартак».

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