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    Ещенко: «Не пройти такую «Брагу» будет катастрофой»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался после поражения своей команды от «Браги» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

    «Поначалу было не особо привычно – в Москве такой погоды нет. Душно. Но поле и соперник позволяли держать мяч и подстраивать игру под свой стиль. Наверное, мы не ожидали, что «Брага» сядет и будет контролировать мяч.

    Думали, больше прессинга будет, больше активности. Но потом мы стали перестраиваться, играть в пас, моменты были. Только не хватало последнего паса. Надо было не обыгрывать двух соперников, а пасом отыграться. Сами, наверное, не поверили в себя.

    Самая большая сложность? То, что мы сами не поверили в свои силы. Можно было спокойно играть, что моментами и показывали. Пацаны у них техничные, хорошие. Но агрессии, прессинга от них не было. Не пройти такую «Брагу» будет катастрофой. Надо просто поверить в свои силы. В Москве обязательно добьемся результата», – сказал Ещенко.

    • «Спартак» проиграл «Браге» со счетом 0:1.
    • Ответный матч состоится 29 августа в Москве.
    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Брага» – «Спартак».

    Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле

    Источник: Sport24

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    23.08.2019 01:23
    Комментарии17
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      Рейтинг: +73411

      zigbert 14 часов назад

      Ничего особенного Брага не показала ,Спартак просто растерялся в концовке.

      0
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      Рейтинг: +570

      Ганнибал Лектор 17 часов назад

      Войско баранов, возглавляемое львом всегда сильнее войска львов, возглавляемого бараном...

      Вся не уверенность она от тренера

      0
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      Рейтинг: +2084

      JTherry 18 часов назад

      Не пройти такую «Брагу» будет катастрофой. Надо просто поверить в свои силы...
      ...тогда пойдите и порвите эту Брагу на портянки!!!!

      1
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      Рейтинг: +884

      amazonaws 20 часов назад

      Игроки Спартака сами не поняли, почему они испугались соперника и к тому же проиграли.
      Причина поражения Спартака одна - ТРУСОСТЬ!!!
      Элементарная, обычная трусость и ничего больше!!!

      Олимпиакос так напугал Спартак, четырьмя сухарями Краснодару, что спартаковцы, с перепугу, не знали куда бежать и в какие ворота забивать.
      Выставили автобус и стали отбиваться, а про атаку забыли и не до неё!
      Кабы только не пропустить от ЗАБИВНОЙ Браги.
      Меньше ТРЁХ в последних играх Брага не забивала.
      И эта скорострельность Браги СИЛЬНО напугала игроков, Кононова и Спартак.
      Это ещё хорошо, что спартаковцы ТРИ не пропустили.
      Автобус поставили, ГОЛ пропустили, а сами не смогли забить.
      Атака беззубая, защита дырявая.

      Португальцы перекрыли спартаковским футбольный кислород, а сами дожали и ВЫЖАЛИ максимум.
      Спартак показал какую-то беспомощность, да и Брага немного струсила и не лезла на рожон, как бы чего не вышло.
      Спартак испугался Браги, а Брага испугалась Спартака.
      Вот так, с ПЕРЕПУГУ, и играли всю игру с оглядкой на соперника.

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      Рейтинг: +859

      Жёлто-синий 20 часов назад

      Вы её не пройдёте , уже все к этому привыкли

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      Рейтинг: +1318

      zabvo9406 21 час назад

      Ваша игра с Брагой - катастрофа!!! Посмотри Спартак 80-х и 90-х, вот это называется игра, а у вас потуги!!!!

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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 22 часа назад

      Какую такую? Нормальная команда Брага и могла вам трёшник отгрузить. А вот атаки спама я так и не увидел! И еще, объясните мне пожалста, откуда взялся Понсе?

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      Рейтинг: +1106

      Фан666 22 часа назад

      Парень ты в Спартаке играешь а не в ювентусе. Для вас не пройти брагу это нормально. Так что нечего лепетать про ответный матч.

      0
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      Рейтинг: +730

      ААМ 22 часа назад

      Сколько их было у СПАМА в последние годы!

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      Рейтинг: +5680

      mihail200606 23 часа назад

      Балабол..

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