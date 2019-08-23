Роналду: «Буду выступать за сборную Португалии, пока приглашают»

Ты сам будешь решать не то что играть или нет , как минимум 4 года ещё)
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих планах относительно выступлений за сборную Португалии.
«Пока у меня есть силы и мотивация, я всегда готов прибыть в расположение команды. Буду выступать за сборную, пока приглашают. Не мне решать, буду ли я играть на чемпионате мира в Катаре. Думаю, что я буду недалеко от сборной в это время.
Я пережил много замечательных моментов вместе со сборной Португалии. Возможно, наибольшее удовольствие от игры за сборную я получал в течение последних пяти лет. Не спрашивайте, почему, но я действительно обожаю защищать честь сборной», – сказал 34-летний футболист.
- Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года.
- В составе национальной команды форвард сыграл 158 матчей и забил 88 голов (рекорд по обоим показателям).
- Со сборной Криштиану выиграл Евро-2016 и Лигу Наций-2019.