Роналду: «Буду выступать за сборную Португалии, пока приглашают»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих планах относительно выступлений за сборную Португалии.

«Пока у меня есть силы и мотивация, я всегда готов прибыть в расположение команды. Буду выступать за сборную, пока приглашают. Не мне решать, буду ли я играть на чемпионате мира в Катаре. Думаю, что я буду недалеко от сборной в это время.

Я пережил много замечательных моментов вместе со сборной Португалии. Возможно, наибольшее удовольствие от игры за сборную я получал в течение последних пяти лет. Не спрашивайте, почему, но я действительно обожаю защищать честь сборной», – сказал 34-летний футболист.