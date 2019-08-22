Черчесов: «У Акинфеева есть качества для работы тренером»

У усатого фурага едет , он уже поверил в свой тренерский уровень .....
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил тренерские перспективы вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
«У Акинфеева есть качества для работы тренером. Другое дело, что он сейчас открывает школу, проводит турнир, то есть видит для себя какие-то перспективы.
Тренер – это профессия, которой нужно обучаться. У него много качеств, тем более что вратарь по большому счету должен руководить игроками, видеть позиции, чувствовать ритм игры, думаю, что это у него есть, другое дело, чего он хочет сам и где себя видит», – сказал Черчесов.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- За сборную России голкипер выступал с 2004 по 2018 год.
- В составе национальной команды он сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.