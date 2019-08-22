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    Черчесов: «У Акинфеева есть качества для работы тренером»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил тренерские перспективы вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

    «У Акинфеева есть качества для работы тренером. Другое дело, что он сейчас открывает школу, проводит турнир, то есть видит для себя какие-то перспективы.

    Тренер – это профессия, которой нужно обучаться. У него много качеств, тем более что вратарь по большому счету должен руководить игроками, видеть позиции, чувствовать ритм игры, думаю, что это у него есть, другое дело, чего он хочет сам и где себя видит», – сказал Черчесов.

    • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • За сборную России голкипер выступал с 2004 по 2018 год.
    • В составе национальной команды он сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.

    Источник: ТАСС

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    22.08.2019 22:48
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1244

      Derzkiy1 23 часа назад

      У усатого фурага едет , он уже поверил в свой тренерский уровень .....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +632

      GSmall 23 августа, 05:08

      Вратарь никогда не будет хорошим главным тренером.Это истина которую пора запомнить

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1236

      general.lizyukov > GSmall 20 часов назад

      Откуда такие познания? А то вон тренер есть, никогда не игравший в футбол, однако многократный чемпион разных стран, обладатель ЛЧ и пр.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +173

      Dobroe Teplo za CSKA 23 августа, 04:17

      С таким тренером (Черчесов) у России нет вообще ни каких шансов!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +173

      Dobroe Teplo za CSKA 23 августа, 04:16

      Акинфеев без тебя знает что делать, и из за твоих неадекватных действий ушел из сборной России. Два неадеквата прикладывают руку к пустой башке! Позор таким тренерам и "игрокам деревянным" (всем понятно о ком идет речь)!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +173

      Dobroe Teplo za CSKA 23 августа, 04:08

      Черчесов - иди гуляй! просто ты человек ....но (надеюсь что это про тебя спел Василий Уткин).

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