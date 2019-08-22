Marca: Навас близок к переходу в «ПСЖ»

Не поздновато ли в 32 года выходит из тени?
«Реал» принял решение продать вратаря Кейлора Наваса до закрытия летнего трансферного окна.
Как сообщает Marca, мадридский клуб пошел навстречу костариканцу, который сам захотел сменить команду.
Скорее всего, 32-летний голкипер продолжит карьеру в «ПСЖ», который интересовался им еще весной.
- Навас выступает за «Реал» с 2014 года
- За пять сезонов вратарь провел 162 матча, в которых пропустил 159 голов.
- Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
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