Marca: Навас близок к переходу в «ПСЖ»

«Реал» принял решение продать вратаря Кейлора Наваса до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает Marca, мадридский клуб пошел навстречу костариканцу, который сам захотел сменить команду.

Скорее всего, 32-летний голкипер продолжит карьеру в «ПСЖ», который интересовался им еще весной.

Навас выступает за «Реал» с 2014 года

За пять сезонов вратарь провел 162 матча, в которых пропустил 159 голов.

Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

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