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    Marca: Навас близок к переходу в «ПСЖ»

    «Реал» принял решение продать вратаря Кейлора Наваса до закрытия летнего трансферного окна.

    Как сообщает Marca, мадридский клуб пошел навстречу костариканцу, который сам захотел сменить команду.

    Скорее всего, 32-летний голкипер продолжит карьеру в «ПСЖ», который интересовался им еще весной.

    • Навас выступает за «Реал» с 2014 года
    • За пять сезонов вратарь провел 162 матча, в которых пропустил 159 голов.
    • Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

    «Реал» может заменить Наваса вратарем «Милана» Рейной

    Источник: Marca

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    22.08.2019 22:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +929

      Boeung777 22 августа, 23:40

      Не поздновато ли в 32 года выходит из тени?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1846

      Masteralex 22 августа, 22:57

      наконец-то он будет в клубе который будет его ценить и он будет за него тащить

      1
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      ...
      Рейтинг: +456

      ФК_Полоцк > Masteralex 20 часов назад

      100%! Реал паршиво с ним всегда поступал, хотя он тащил за них только в путь.

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