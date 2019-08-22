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    Marca: Навас подал в «Реал» запрос на трансфер

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас намерен покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.

    В связи с этим, как сообщает Marca, костариканец подал запрос на трансфер.

    32-летнего голкипера не устраивает роль дублера Тибо Куртуа, он хочет получать стабильную игровую практику.

    Окружение футболиста уверено, что в его услугах будет заинтересован «ПСЖ».

    • Навас выступает за «Реал» с 2014 года
    • За пять сезонов вратарь провел 162 матча, в которых пропустил 159 голов.
    • Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    22.08.2019 06:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8002

      Cules2013 22 августа, 09:51

      Навасу пора куда-то уходить. Вратарь топовый, но сидит на банке.

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      Рейтинг: +1846

      Masteralex 22 августа, 07:50

      убрать Неймара, приобрести Наваса, а это реальные шансы ПСЖ на победу в ЛЧ

      а Реал опять напропускает, Дыркуа без кармы

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