Marca: Навас подал в «Реал» запрос на трансфер

Вратарь «Реала» Кейлор Навас намерен покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.

В связи с этим, как сообщает Marca, костариканец подал запрос на трансфер.

32-летнего голкипера не устраивает роль дублера Тибо Куртуа, он хочет получать стабильную игровую практику.

Окружение футболиста уверено, что в его услугах будет заинтересован «ПСЖ».