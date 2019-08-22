Marca: Навас подал в «Реал» запрос на трансфер

Навасу пора куда-то уходить. Вратарь топовый, но сидит на банке.
Вратарь «Реала» Кейлор Навас намерен покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.
В связи с этим, как сообщает Marca, костариканец подал запрос на трансфер.
32-летнего голкипера не устраивает роль дублера Тибо Куртуа, он хочет получать стабильную игровую практику.
Окружение футболиста уверено, что в его услугах будет заинтересован «ПСЖ».
- Навас выступает за «Реал» с 2014 года
- За пять сезонов вратарь провел 162 матча, в которых пропустил 159 голов.
- Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.