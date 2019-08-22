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    Рибери – о переходе в «Фиорентину»: «Я здесь не для того, чтобы соперничать с Роналду»

    Новичок «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал подписание контракта с итальянским клубом.

    «Пришел сюда, чтобы помогать команде. Я здесь не для того, чтобы соперничать с Криштиану Роналду. Серия А – отличный турнир, в котором играет большое количество хороших футболистов.

    Больше всего ценю то, что люди здесь любят футбол и живут ради него. Это прекрасный опыт. Хочу получать удовольствие на поле. Футбол – это моя жизнь. По этой причине я хотел остаться в Европе, и мне повезло с «Фиорентиной». Надеюсь продолжить выступать до 40 лет, как Франческо Тотти«, – сказал Рибери.

    • В апреле 2020 года французу исполнится 37 лет.
    • Вингер заключил с «Фиорентиной» контракт, рассчитанный на два сезона.
    • До этого Рибери 12 лет выступал за «Баварию».

    Источник: Football Italia

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    22.08.2019 20:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +596

      ZAITZEFF2011 23 августа, 00:03

      Соперники будут только игроки глубокого резерва.

      0
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      Рейтинг: +543

      dolf666 22 августа, 20:27

      Вот это ржака :D по-соперничай хотя бы за место в старте, шутник)

      1
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      ...
      Рейтинг: +632

      GSmall > dolf666 22 августа, 21:38

      )))Ты реальный шутник)

      0
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