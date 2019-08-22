Рибери – о переходе в «Фиорентину»: «Я здесь не для того, чтобы соперничать с Роналду»

Новичок «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал подписание контракта с итальянским клубом.

«Пришел сюда, чтобы помогать команде. Я здесь не для того, чтобы соперничать с Криштиану Роналду. Серия А – отличный турнир, в котором играет большое количество хороших футболистов.

Больше всего ценю то, что люди здесь любят футбол и живут ради него. Это прекрасный опыт. Хочу получать удовольствие на поле. Футбол – это моя жизнь. По этой причине я хотел остаться в Европе, и мне повезло с «Фиорентиной». Надеюсь продолжить выступать до 40 лет, как Франческо Тотти«, – сказал Рибери.