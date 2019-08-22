Рибери – о переходе в «Фиорентину»: «Я здесь не для того, чтобы соперничать с Роналду»

Соперники будут только игроки глубокого резерва.
Новичок «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал подписание контракта с итальянским клубом.
«Пришел сюда, чтобы помогать команде. Я здесь не для того, чтобы соперничать с Криштиану Роналду. Серия А – отличный турнир, в котором играет большое количество хороших футболистов.
Больше всего ценю то, что люди здесь любят футбол и живут ради него. Это прекрасный опыт. Хочу получать удовольствие на поле. Футбол – это моя жизнь. По этой причине я хотел остаться в Европе, и мне повезло с «Фиорентиной». Надеюсь продолжить выступать до 40 лет, как Франческо Тотти«, – сказал Рибери.
- В апреле 2020 года французу исполнится 37 лет.
- Вингер заключил с «Фиорентиной» контракт, рассчитанный на два сезона.
- До этого Рибери 12 лет выступал за «Баварию».