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    Чалов: «Гол «Спартака» после паузы? Только наша вина. Фанаты тут не при чем»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал мнение о том, что действия болельщиков армейцев повлияли на второй гол «Спартака».

    «Какой смысл теперь фантазировать, что могло бы быть, если бы не остановка игры. Я понимаю эмоции фанатов: они ждали этого гола не меньше нас, готовились к нему. Возможно, мы действительно застоялись в эту 10-минутную паузу, раз практически сразу после нее пропустили гол.

    Но это не болельщиков – только наша вина. На мгновение потеряли концентрацию, совершили несколько ошибок – и вот результат. Фанаты тут не при чем», – заявил Чалов.

    • После гола защитника Марио Фернандеса, который сравнял счет в дерби со «Спартаком», болельщики ЦСКА массово зажгли файеры, из-за чего встреча была прервана на несколько минут. Сразу после возобновления игры Самуэль Жиго забил победный гол.
    • Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Красно-белые набрали 11 очков, и после шести матчей опережают ЦСКА в таблице на один балл.

    Источник: «Чемпионат»

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    22.08.2019 18:13
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 22 августа, 19:55

      Парнишка. Ты же в Наполи уже?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1244

      Derzkiy1 22 августа, 19:43

      ЦСКА нужно научиться играть 2 тайм, в первом тайме доминируют хорошо

      1
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      ...
      Рейтинг: +621

      CSKA57 > Derzkiy1 22 августа, 19:55

      Выдыхаются они быстро! В тактике Гочаренко - быстрый первый период с обилием голов. Тогда второй можно затягивать и отдыхать. Проблема в том, что в первом они набегаются, не забив голов, а второй сдают.

      0
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      Рейтинг: +621

      CSKA57 22 августа, 18:34

      Чалов, когда же вы наконец-то найдете эту чертову концентрацию?

      1
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      Рейтинг: +456

      ФК_Полоцк > CSKA57 22 августа, 19:41

      Нужно в каждую зону хотя бы по игроку добротному купить. Печально смотреть на это все действо(

      0
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      Рейтинг: +621

      CSKA57 > ФК_Полоцк 22 августа, 19:51

      Полностью согласен! Если раньше ЦСКА выходил из положения, играя ограниченным контингентом, опираясь на опытных (можно сказать универсальных) игроков, то теперь они ушли, молодежь же играет нестабильно. Все команды хорошо усилились, теперь ротации Гончаренко, вызванные травмами игроков на поле не прокатывают. Надо усиливаться!

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      Рейтинг: +621

      CSKA57 > ФК_Полоцк 22 августа, 23:09

      Низкая активность на трансферном рынке беспокоит всех, от болельщиков до главного тренера команды. Весенняя ситуация, да и сегодняшнее положение дел показывают, что ЦСКА нуждается в качественном усилении, именно в качественном, а не в количественном. Команда не сделает шаг вперёд, если состав не пополнится игроками уровнем не ниже имеющихся, а лучше выше, так как профессиональные навыки некоторых вызывают сомнения, пальцем тыкать не будем. В любом случае, деваться некуда, до закрытия ТО осталось чуть более недели, хоть какое-то время есть.Отсутствие новичков ярко отразилось и в дерби со "Спартаком", когда команду были призваны "усиливать" игроки со скамейки.
      Отсутствие трансферов может повлиять не только на игру "армейцев", но и на дальнейшую судьбу главного тренера - Виктора Гончаренко. По информации "ЭкСпорт", белорусский специалист выдвинул руководству ЦСКА условия. Между руководством и тренером произошёл серьёзный разговор, Гончаренко сообщил, что готов покинуть свой пост.

      Суть разговора заключалась в том, что Виктор Михайлович покинет пост главного тренера, если клуб не усилится как минимум двумя качественными игроками. Гончаренко требует от руководства максимального внимания к этому вопросу. Последней каплей терпения для тренера стал как раз-таки матч со "Спартаком", Гончаренко разочарован в качестве некоторых игроков, которых может "расшевелить" конкуренция в лице новичков.

      0
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      Рейтинг: +456

      ФК_Полоцк > CSKA57 20 часов назад

      Да состояние плачевное. В основу вообще заходят парни, которые бы раньше с бани не вылезали. При всем этом скудном выборе они умудрились Бекао отпустить. Видимо рассчитывали на Васина и Дивеева. Благо хоть Влашича купили. Только вот играть ему не с кем( Бедный Марио только пашет на бровке как проклятый.

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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 22 августа, 18:20

      Кажется, что ЦСКА разваливается на ходу. Не вывозят эти игроки ничего. Атака просто слабая. Чалов наловился звезд с неба, не знает куда теперь клеить плакаты с новостями о Кристалл Пэлас. В итоге 5 забитых мячей на все туры это провал.

      2
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      Рейтинг: +469

      Elisey13 22 августа, 18:19

      Конечно вина только ваша в пропущенном голе но пауза в матче благодаря болельщикам)))

      2
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