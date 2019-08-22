Чалов: «Гол «Спартака» после паузы? Только наша вина. Фанаты тут не при чем»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал мнение о том, что действия болельщиков армейцев повлияли на второй гол «Спартака».

«Какой смысл теперь фантазировать, что могло бы быть, если бы не остановка игры. Я понимаю эмоции фанатов: они ждали этого гола не меньше нас, готовились к нему. Возможно, мы действительно застоялись в эту 10-минутную паузу, раз практически сразу после нее пропустили гол.

Но это не болельщиков – только наша вина. На мгновение потеряли концентрацию, совершили несколько ошибок – и вот результат. Фанаты тут не при чем», – заявил Чалов.