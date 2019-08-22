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    «Чайка»: «Уголовное дело по факту матча с «Черноморцем» возбуждено в отношении неустановленных лиц»

    Пресс-служба «Чайки» прокомментировала возбуждение уголовного дела о договорном характере матча «Чайка»«Черноморец» (3:1).

    «По факту опубликованных в СМИ материалов, в которых содержались сведения о том, что якобы ФК «Чайка» подозревается в обмане букмекеров, ФК «Чайка» сообщает следующее. 21 августа в офисе ФК «Чайка» проводилась выемка документов по уголовному делу по факту футбольного матча между ФК «Чайка» и ФК «Черноморец, состоявшегося 13 мая, которое возбуждено в отношении неустановленных лиц. О каких-либо подозрениях в организации ставок на матчи с участием ФК «Чайка» в документах, предъявленных Следственным департаментом МВД РФ в качестве оснований для проведения следственных мероприятий, не упоминалось.

    Необходимо также подчеркнуть, что по итогам расследования, которое проводил Российский Футбольный Союз, в адрес руководства и игроков ФК «Чайка» никаких претензий не выдвигалось. В настоящее время расследование продолжается. ФК «Чайка» заинтересован в тщательном, беспристрастном и объективном разбирательстве», – говорится в заявлении на сайте клуба.

    Ранее было возбуждено уголовное дело по факту оказания противоправного влияния на результат матча «Чайка» Песчанокопское – «Черноморец» Новороссийск. До этого СМИ сообщали, что в офисе «Чайки» прошли обыски, поскольку клуб заподозрили в обмане букмекеров.

    • Матч ПФЛ «Чайка» – «Черноморец» (3:1) состоялся в Песчанокопском 13 мая. Победа над «Черноморцем» позволила команде из Песчанокопского выйти в ФНЛ, опередив краснодарский «Урожай».
    • РФС направлял заявление в МВД с просьбой проверить матч «Чайка» – «Черноморец». В союзе сочли, что характер игры мог быть неспортивным.

    Источник: Официальный сайт «Чайки»

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    22.08.2019 17:33
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      kazak161 22 августа, 20:55

      Чайка не проиграла ни одного матча и за это судить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1314

      РМЗ 22 августа, 18:23

      Петухи ростовские

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      kazak161 > РМЗ 22 августа, 20:51

      Ты так уверен? За базар отвечаешь!

      0
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