«Чайка»: «Уголовное дело по факту матча с «Черноморцем» возбуждено в отношении неустановленных лиц»

Пресс-служба «Чайки» прокомментировала возбуждение уголовного дела о договорном характере матча «Чайка» – «Черноморец» (3:1).

«По факту опубликованных в СМИ материалов, в которых содержались сведения о том, что якобы ФК «Чайка» подозревается в обмане букмекеров, ФК «Чайка» сообщает следующее. 21 августа в офисе ФК «Чайка» проводилась выемка документов по уголовному делу по факту футбольного матча между ФК «Чайка» и ФК «Черноморец, состоявшегося 13 мая, которое возбуждено в отношении неустановленных лиц. О каких-либо подозрениях в организации ставок на матчи с участием ФК «Чайка» в документах, предъявленных Следственным департаментом МВД РФ в качестве оснований для проведения следственных мероприятий, не упоминалось.

Необходимо также подчеркнуть, что по итогам расследования, которое проводил Российский Футбольный Союз, в адрес руководства и игроков ФК «Чайка» никаких претензий не выдвигалось. В настоящее время расследование продолжается. ФК «Чайка» заинтересован в тщательном, беспристрастном и объективном разбирательстве», – говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту оказания противоправного влияния на результат матча «Чайка» Песчанокопское – «Черноморец» Новороссийск. До этого СМИ сообщали, что в офисе «Чайки» прошли обыски, поскольку клуб заподозрили в обмане букмекеров.