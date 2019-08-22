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    «Блокнот Ростов»: в офисе «Чайки» прошли обыски. Клуб заподозрили в обмане букмекеров

    В офисе компании «Чайка», которая владеет одноименным футбольным клубом, прошли обыски.

    «Чайка» подозревается в обмане букмекеров. «В разных регионах страны на один из матчей с участием ФК «Чайка» были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей. Все они сыграли. Выплаты составили более 350 млн рублей. Это и вызвало подозрения у правоохранительных органов», – заявил источник «Блокнот Ростов», знакомый с ситуацией.

    Сообщается, что руководили обыском представители главного управления экономической безопасности МВД из Москвы.

    • В мае РФС направил заявление в МВД с просьбой проверить матч зоны «Юг» ПФЛ «Чайка» – «Черноморец» (3:1). В союзе сочли, что результат игры мог быть неспортивным.
    • «Чайка» вышла в ФНЛ по итогам сезона-2018/19. Команда из села Песчанокопского заняла первое место в турнирной таблице зоны Юг ПФЛ.

    Источник: «Блокнот Ростов»

    «Блокнот Ростов» – ростовский информационный портал. Посещаемость – более 600 тысяч уникальных посетителей в месяц.

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    22.08.2019 12:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1279

      x-x-x-x-x 22 августа, 12:58

      это букмекеры обложались и не хотят платить деньги вот и заказали клуб чтоб вернуть свои деньги. это же Россия детька!!!!!!!!!!

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