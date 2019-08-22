«Блокнот Ростов»: в офисе «Чайки» прошли обыски. Клуб заподозрили в обмане букмекеров

В офисе компании «Чайка», которая владеет одноименным футбольным клубом, прошли обыски.

«Чайка» подозревается в обмане букмекеров. «В разных регионах страны на один из матчей с участием ФК «Чайка» были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей. Все они сыграли. Выплаты составили более 350 млн рублей. Это и вызвало подозрения у правоохранительных органов», – заявил источник «Блокнот Ростов», знакомый с ситуацией.

Сообщается, что руководили обыском представители главного управления экономической безопасности МВД из Москвы.