«Блокнот Ростов»: в офисе «Чайки» прошли обыски. Клуб заподозрили в обмане букмекеров

это букмекеры обложались и не хотят платить деньги вот и заказали клуб чтоб вернуть свои деньги. это же Россия детька!!!!!!!!!!
В офисе компании «Чайка», которая владеет одноименным футбольным клубом, прошли обыски.
«Чайка» подозревается в обмане букмекеров. «В разных регионах страны на один из матчей с участием ФК «Чайка» были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей. Все они сыграли. Выплаты составили более 350 млн рублей. Это и вызвало подозрения у правоохранительных органов», – заявил источник «Блокнот Ростов», знакомый с ситуацией.
Сообщается, что руководили обыском представители главного управления экономической безопасности МВД из Москвы.
- В мае РФС направил заявление в МВД с просьбой проверить матч зоны «Юг» ПФЛ «Чайка» – «Черноморец» (3:1). В союзе сочли, что результат игры мог быть неспортивным.
- «Чайка» вышла в ФНЛ по итогам сезона-2018/19. Команда из села Песчанокопского заняла первое место в турнирной таблице зоны Юг ПФЛ.
Источник: «Блокнот Ростов»
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