Моуринью может сменить Тухеля в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Челси» Жозе Моуринью близок к подписанию контракта с «ПСЖ».

Моуринью может возглавить парижский клуб после увольнения Томаса Тухеля, написал журналист Робин Байрнер в твиттере со ссылкой на Soccer Link. Положение Тухеля в «ПСЖ» не очень стабильное из-за неубедительного старта в сезоне.