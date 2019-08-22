Моуринью может сменить Тухеля в «ПСЖ»

Тухель не о чём...Мауриньо запросто туда пойдёт. Внутренний чемпионат можно выиграть не напрегаясь, а уж сеолько бобла там крутится - мама не горюй.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Челси» Жозе Моуринью близок к подписанию контракта с «ПСЖ».
Моуринью может возглавить парижский клуб после увольнения Томаса Тухеля, написал журналист Робин Байрнер в твиттере со ссылкой на Soccer Link. Положение Тухеля в «ПСЖ» не очень стабильное из-за неубедительного старта в сезоне.
Робин Байрнер - корреспондент Goal.com. Аудитория в твиттере - свыше 34 тысяч подписчиков.