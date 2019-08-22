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    Моуринью может сменить Тухеля в «ПСЖ»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Челси» Жозе Моуринью близок к подписанию контракта с «ПСЖ».

    Моуринью может возглавить парижский клуб после увольнения Томаса Тухеля, написал журналист Робин Байрнер в твиттере со ссылкой на Soccer Link. Положение Тухеля в «ПСЖ» не очень стабильное из-за неубедительного старта в сезоне.

    • В первом матче чемпионата «ПСЖ» обыграл «Ним» со счетом 3:0, во втором туре парижане уступили «Ренну» (1:2).
    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен в декабре 2018 года.

    Источник: твиттер Робина Байрнера

    Робин Байрнер - корреспондент Goal.com. Аудитория в твиттере - свыше 34 тысяч подписчиков.

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    22.08.2019 14:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +875

      Alekxei Z. 22 августа, 16:54

      Тухель не о чём...Мауриньо запросто туда пойдёт. Внутренний чемпионат можно выиграть не напрегаясь, а уж сеолько бобла там крутится - мама не горюй.

      0
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      Рейтинг: +25

      Ads84 22 августа, 15:48

      а почему бы и нет!

      0
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      Рейтинг: +1347

      sobaka120982 22 августа, 15:38

      А как же Монако???

      0
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      Рейтинг: +456

      ФК_Полоцк 22 августа, 15:27

      Ну хуже не сделает как минимум.

      0
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      Рейтинг: +459

      OBOLEV 22 августа, 14:51

      По сути у Маура все команды хоть и были топами но в тоже время были андредогами. Челси против Супер МЮ и Арсенала. У Челси были деньги но небыло сыграности. В Интрере был крутой состав, но явно хуже чем у конкурентов в ЛЧ. Реал был по игре намного слабее барсы, а про МЮ вообще нечего говорить. Думаю Мауру нужно дать шанс. Так как он один из самых ненависных тренеров в мире + один из 2 самых ненавистных клубов. Думаю будет интересно посмотреть. ПС в реале становление началось как раз с Маура. Легенд всех разогнал. Научил обороняться. По идее чемпионский реал как бы странно это не звучала, но заслуга отчасти Маура.

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      Рейтинг: +220

      Serega 68 > OBOLEV 22 августа, 15:30

      согласен

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      Рейтинг: +32218

      portero 22 августа, 14:40

      Может ПСЖ спасет Маур, если только построит игроков.

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