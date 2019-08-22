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    Возбуждено уголовное дело о договорном характере матча «Чайка» – «Черноморец»

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча «Чайка» Песчанокопское – «Черноморец» Новороссийск (3:1).

    «В ближайшее время несколько игроков команды футбольного клуба «Черноморец» будут приглашены в следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий», – сказала Волк.

    Следователи МВД совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД и ФСБ провели более 20 обысков офисах «Чайки» и «Черноморца», а также по местам проживания руководителей, игроков команд и других подозреваемых. Обыски проходили в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске.

    Ранее «Блокнот Ростов» сообщил, что в офисе «Чайки» прошли обыски.

    • Матч ПФЛ «Чайка» – «Черноморец» (3:1) состоялся в Песчанокопском 13 мая. Победа над «Черноморцем» позволила команде из Песчанокопского выйти в ФНЛ, опередив краснодарский «Урожай».
    • РФС направлял заявление в МВД с просьбой проверить матч «Чайка» – «Черноморец». В союзе сочли, что характер игры мог быть неспортивным.

    Источник: Р-Спорт

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    22.08.2019 13:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +696

      FaTeK1945ru 22 августа, 20:13

      ...играли мы когда-то( в Мензилинске РТ ,если память не изменяет) так там за местную команду трое игроков из первой лиги из Перьми играли.Нам 6:0 врезали,но к судьям не было претензий,--просто мои однокомандники после 0:3 перестали играть .Так,что это можно договорняком считать??? Лично я плакал от злости на своих ....

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      Рейтинг: +422

      Spartak Piter 22 августа, 14:47

      Начали давить их. Все было понятно еще тогда.

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      Рейтинг: +5961

      FanatSerj 22 августа, 14:32

      Ирина Волк - тебе не товарищ )) Ну вот доигрались на Ростов Арене.
      Что то очень я сомневаюсь, что у нас даже не в ФНЛ договорняки кто то расследует и берется без определенной заинтересованности.

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      Рейтинг: +52

      Ряженый161 22 августа, 13:37

      Как и во всех сферах решили прихлопнуть мелких сошек на радость народцу и ради показухи для фифа уефа.

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