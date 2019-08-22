Возбуждено уголовное дело о договорном характере матча «Чайка» – «Черноморец»

...играли мы когда-то( в Мензилинске РТ ,если память не изменяет) так там за местную команду трое игроков из первой лиги из Перьми играли.Нам 6:0 врезали,но к судьям не было претензий,--просто мои однокомандники после 0:3 перестали играть .Так,что это можно договорняком считать??? Лично я плакал от злости на своих ....
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча «Чайка» Песчанокопское – «Черноморец» Новороссийск (3:1).
«В ближайшее время несколько игроков команды футбольного клуба «Черноморец» будут приглашены в следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий», – сказала Волк.
Следователи МВД совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД и ФСБ провели более 20 обысков офисах «Чайки» и «Черноморца», а также по местам проживания руководителей, игроков команд и других подозреваемых. Обыски проходили в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске.
Ранее «Блокнот Ростов» сообщил, что в офисе «Чайки» прошли обыски.
- Матч ПФЛ «Чайка» – «Черноморец» (3:1) состоялся в Песчанокопском 13 мая. Победа над «Черноморцем» позволила команде из Песчанокопского выйти в ФНЛ, опередив краснодарский «Урожай».
- РФС направлял заявление в МВД с просьбой проверить матч «Чайка» – «Черноморец». В союзе сочли, что характер игры мог быть неспортивным.