Возбуждено уголовное дело о договорном характере матча «Чайка» – «Черноморец»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча «Чайка» Песчанокопское – «Черноморец» Новороссийск (3:1).

«В ближайшее время несколько игроков команды футбольного клуба «Черноморец» будут приглашены в следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий», – сказала Волк.

Следователи МВД совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД и ФСБ провели более 20 обысков офисах «Чайки» и «Черноморца», а также по местам проживания руководителей, игроков команд и других подозреваемых. Обыски проходили в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске.

Ранее «Блокнот Ростов» сообщил, что в офисе «Чайки» прошли обыски.