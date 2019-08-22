Канделаки – Дзюбе: «Очень тебя люблю. Твоя Тиночка»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила с днем рождения нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, которому 22 августа исполнился 31 год.

Канделаки опубликовала видеопоздравление в своем телеграм-канале.

«Артем, прямо из зала, с любовью, с радостью, с нежностью: с днем рождения тебя, дорогой! Самый главный воин футбольного поля. Что я тебе могу сказать? Твоя сила, твоя энергия, твой кураж и твоя воля к победе вызывают исключительно уважение. Тебя можно любить, тебя можно уважать, тебя можно, наверное, даже ненавидеть. Но безразличным к тебе быть невозможно. Очень тебя люблю. Всегда на меня рассчитывай. Твоя Тиночка», — сказала Канделаки.

ФИФА также поздравила Дзюбу с днем рождения, назвав его настоящим героем ЧМ-2018.

Дзюба принял участие в пяти матчах ЧМ-2018, забил три гола и сделал две результативные передачи.

С осени прошлого года форвард является капитаном сборной России.