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    Канделаки – Дзюбе: «Очень тебя люблю. Твоя Тиночка»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила с днем рождения нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, которому 22 августа исполнился 31 год.

    Канделаки опубликовала видеопоздравление в своем телеграм-канале.

    «Артем, прямо из зала, с любовью, с радостью, с нежностью: с днем рождения тебя, дорогой! Самый главный воин футбольного поля. Что я тебе могу сказать? Твоя сила, твоя энергия, твой кураж и твоя воля к победе вызывают исключительно уважение. Тебя можно любить, тебя можно уважать, тебя можно, наверное, даже ненавидеть. Но безразличным к тебе быть невозможно. Очень тебя люблю. Всегда на меня рассчитывай. Твоя Тиночка», — сказала Канделаки.

    ФИФА также поздравила Дзюбу с днем рождения, назвав его настоящим героем ЧМ-2018.

    • Дзюба принял участие в пяти матчах ЧМ-2018, забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • С осени прошлого года форвард является капитаном сборной России.

    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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    22.08.2019 12:24
    Комментарии35
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    • ...
      Рейтинг: +1935

      Dellleone 22 августа, 21:37

      Аршауковых она тоже "Очень любила " а потом отказалась от них .
      Ш.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +122

      Ялта-Питер 22 августа, 17:15

      Канделаки очень умна ! Но , к сожалению такая же воришка как и все в этом бизнесе ! вместе с Дзюбой -это два ,не заслуженно возвеличенные в футболе люди !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10344

      Garrincha58 22 августа, 16:31

      Тиночка,а что скажет жена дзюбиночки?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1179

      PNZ1985 22 августа, 16:22

      Тянет ее на Артемов однако >))

      2
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      ...
      Рейтинг: +2667

      paracetamol > PNZ1985 22 августа, 17:54

      Сверху или снизу?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +329

      fhnv 22 августа, 15:35

      дзюба,***** её в ж о п у эту тиночку. Вечно подлянки с трансляцией делает

      1
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      Рейтинг: +2711

      woyser 22 августа, 15:09

      Их плеать обоих в резервуацию!

      2
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      Рейтинг: +4545

      Агасфер 22 августа, 14:54

      Казалось бы,позвони по смартфону-и все дала! Но эти твари выставляют всё напродажу.Шоб усе видели...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +268

      Иван Петров 1986 22 августа, 14:44

      Да...дура еще та.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2711

      woyser > Иван Петров 1986 22 августа, 15:09

      Конченая!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3638

      SPACE TRUCKIN 22 августа, 14:26

      баба тина поставила в неудобное положение тинейджера артемия...))

      2
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      Рейтинг: +162

      Я - легенда 22 августа, 14:25

      О-о-о-о! ))

      Это также надо трактовать, как то, что все еврокубковых матчи Зенита в этом сезоне Матчем ТВ будут показаны? )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2711

      woyser > Я - легенда 22 августа, 15:10

      Так этож хорошо! Твои слова да Тине в уши)))

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