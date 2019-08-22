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    ФИФА поздравила Дзюбу с днем рождения, назвав его настоящим героем ЧМ-2018

    Пресс-служба ФИФА поздравила нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу с днем рождения.

    «Настоящему герою сборной России на чемпионате мира 2018 года. Поздравляем Дзюбу с 31-летием», – говорится в публикации ФИФА в твиттере.

    • Дзюба принял участие в пяти матчах ЧМ-2018, забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • С осени прошлого года форвард является капитаном сборной России.

    Источник: Официальный твиттер ФИФА

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    22.08.2019 11:23
    Комментарии17
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      Рейтинг: +759

      Muboraksho 20 часов назад

      И мы соединяемся к этим поздравлением одного из самых видных футболистов России Господина Дзюби. С днем рождения и желаем Вам долгих счастливых лет жизни и успехов как в жизнье так и в футболе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +273

      gunstilzit 22 августа, 18:26

      Лучше бы КДК поздравил дисквой))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20431

      gol_kak_sokol 22 августа, 14:13

      Теперь Колобок закажет памятник на родине героя размером в 10 зюб.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +224

      Чец 22 августа, 13:41

      Или я чего-то не понимаю, или все не видят, что король голый.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Ряженый161 22 августа, 13:30

      Пора бы уже Минкульту выделить побольше бабосов мигалкову и бондарчуку и снять многосерийное кино про этого хероя, чтоб было что показывать по матч тв, когда европейские партнеры с очередной трансляцией прокатят.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1244

      Derzkiy1 22 августа, 12:44

      Как же народ любит клоунов

      11
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      ...
      Рейтинг: -9703

      пьяныйхоровод > Derzkiy1 22 августа, 15:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тут про народ вроде не слова , фИфа поздравляет . А так судя по трансляциям матчей у Дзюбинио очень много фанатов среди детей ( он для них как "дядя Стёпа" вроде ). Чтож в этом плохого ?

      -39
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      ...
      Рейтинг: +759

      Muboraksho > Derzkiy1 19 часов назад

      Клон не клон а любят видимо. Как не как он самый заметный футболист России.

      0
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      Рейтинг: +1244

      Derzkiy1 > Muboraksho 19 часов назад

      он трэшом много занимается тут и складывается популярность, почему после ЧМ все понимали , что Марио очень многое вывозил , но забыли про игры

      1
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      Рейтинг: +680

      edw7777 22 августа, 12:43

      С днем рождения, Артем!

      1
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      Рейтинг: +3496

      nik55 22 августа, 12:41

      сколько же недоумков в ФИФА

      2
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      Рейтинг: +730

      ААМ 22 августа, 12:37

      Каждому своё: Дзюбе поздравление ФИФА, Мамаеву от налоговиков - квиток на 434 тысячи налогов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +976

      Борат 22 августа, 11:42

      а путин его будет по телевизору поздравлять ?

      6
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      ...
      Рейтинг: +1244

      Derzkiy1 > Борат 22 августа, 12:43

      Ахахахха)))

      2
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      Рейтинг: +759

      Muboraksho > Борат 19 часов назад

      Думаю да. Еще может и Орден вручить.

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