ФИФА поздравила Дзюбу с днем рождения, назвав его настоящим героем ЧМ-2018

Пресс-служба ФИФА поздравила нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу с днем рождения.

«Настоящему герою сборной России на чемпионате мира 2018 года. Поздравляем Дзюбу с 31-летием», – говорится в публикации ФИФА в твиттере.

Дзюба принял участие в пяти матчах ЧМ-2018, забил три гола и сделал две результативные передачи.

С осени прошлого года форвард является капитаном сборной России.