ФИФА поздравила Дзюбу с днем рождения, назвав его настоящим героем ЧМ-2018

И мы соединяемся к этим поздравлением одного из самых видных футболистов России Господина Дзюби. С днем рождения и желаем Вам долгих счастливых лет жизни и успехов как в жизнье так и в футболе.
Пресс-служба ФИФА поздравила нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу с днем рождения.
«Настоящему герою сборной России на чемпионате мира 2018 года. Поздравляем Дзюбу с 31-летием», – говорится в публикации ФИФА в твиттере.
- Дзюба принял участие в пяти матчах ЧМ-2018, забил три гола и сделал две результативные передачи.
- С осени прошлого года форвард является капитаном сборной России.
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— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 22 августа 2019 г.