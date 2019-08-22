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    Баженов: «Музей «Спартака» – один из лучших в мире. Всех зову сюда»

    Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов побывал в клубном музее. Спортсмен пригласил болельщиков посетить заведение на «Открытие Арене».

    «В полном восторге от музея. Сделано так удобно, так классно, всех приглашаю сюда. Много трофеев, информации. Спасибо людям, которые сделали это все. Их, оказывается, очень много. Один из лучших музеев мира, прям на уровне. Всех зову сюда», – сказал Баженов.

    • Экс-нападающий выступал за «Спартак» с 2004 по 2010 год (104 матча в РПЛ, 17 голов).
    • В течение карьеры больше всего матчей Баженов провел за «Томь» (2011-2016 годы, 122 игры в чемпионате стране, 18 голов).
    • Главное достижение Баженова – четыре вторых места РПЛ со «Спартаком».

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    22.08.2019 11:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4545

      Агасфер 22 августа, 14:57

      Он в жизни был в двух музеях.Этот-лучший в мире!

      0
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      Рейтинг: +632

      GSmall 22 августа, 12:59

      Топ форвард был)

      0
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      Рейтинг: +2729

      RotBerg 22 августа, 12:08

      А в центре музея алтарь с евро трофеями))

      1
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      Рейтинг: +2415

      АртурZaСМ > RotBerg 22 августа, 12:11

      С помощью всевышнего и он будет не переживай...)

      3
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      Рейтинг: +689

      Микояновский мясокомбинат > RotBerg 22 августа, 12:20

      А как же -там кубченок соли...)))

      1
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      Рейтинг: +2729

      RotBerg > АртурZaСМ 22 августа, 16:07

      А что мне переживать, у Зенита есть Кубок и Супер Кубок УЕФА.

      Ну у вас то тоже два, кубок соли и Матч премьер.. Пожелаю успешно пройти квалификацию в ЛЕ, вроде три последних раза не по силам было) Европа парни показатель ;)

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