Баженов: «Музей «Спартака» – один из лучших в мире. Всех зову сюда»

Он в жизни был в двух музеях.Этот-лучший в мире!
Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов побывал в клубном музее. Спортсмен пригласил болельщиков посетить заведение на «Открытие Арене».
«В полном восторге от музея. Сделано так удобно, так классно, всех приглашаю сюда. Много трофеев, информации. Спасибо людям, которые сделали это все. Их, оказывается, очень много. Один из лучших музеев мира, прям на уровне. Всех зову сюда», – сказал Баженов.
- Экс-нападающий выступал за «Спартак» с 2004 по 2010 год (104 матча в РПЛ, 17 голов).
- В течение карьеры больше всего матчей Баженов провел за «Томь» (2011-2016 годы, 122 игры в чемпионате стране, 18 голов).
- Главное достижение Баженова – четыре вторых места РПЛ со «Спартаком».