Баженов: «Музей «Спартака» – один из лучших в мире. Всех зову сюда»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов побывал в клубном музее. Спортсмен пригласил болельщиков посетить заведение на «Открытие Арене».

«В полном восторге от музея. Сделано так удобно, так классно, всех приглашаю сюда. Много трофеев, информации. Спасибо людям, которые сделали это все. Их, оказывается, очень много. Один из лучших музеев мира, прям на уровне. Всех зову сюда», – сказал Баженов.