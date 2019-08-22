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    Джикия – о дубле Жиго ЦСКА: «Я его натренировал. А кто еще? Сам буду забивать потом – когда срочно надо будет»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал дубль защитника Самуэля Жиго в матче шестого тура РПЛ против ЦСКА (2:1). По словам игрока, он тренировал понедельничного голеадора.

    «Натренировал его, натренировал. Я, да. А кто еще? Сам буду потом забивать – когда срочно надо будет», – сказал Джикия журналисту Тимуру Журавелю.

    • Жиго выступает за «Спартак» с лета прошлого года.
    • Москвичи в РПЛ идут четвертыми.
    • Сегодня, 22 августа, «Спартак» проведет первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Браги».

    Источник: YouTube-канал Тимура Журавеля

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    22.08.2019 10:58
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +32218

      portero 22 августа, 14:47

      Надо уже сегодня забивать, нефиг отмазываться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1244

      Derzkiy1 22 августа, 12:46

      Я думал Дзюба только так шутить умеет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19318

      oyabun 22 августа, 12:44

      С юмором у Гоши всё в порядке.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1244

      Derzkiy1 > oyabun 22 августа, 12:46

      Кто Гоша? Жора может?

      0
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      ...
      Рейтинг: +32218

      portero > Derzkiy1 22 августа, 14:51

      Цитвта из фильма, он же Гога он жн Гоша, он же Жора, он же Юрий.... могу неточно цитировать

      3
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      ...
      Рейтинг: +19318

      oyabun > portero 20 часов назад

      Именно так ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Ряженый161 22 августа, 11:51

      «Я его натренировал. А кто еще? Не Кононов же, в самом деле". Вот так у нас всегда-работает один, а зарплату получает другой.

      5
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      ...
      Рейтинг: +428

      moskowcity-petrv > Ряженый161 22 августа, 11:55

      Это прикол от Джикии!)если что.

      0
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      ...
      Рейтинг: +52

      Ряженый161 > moskowcity-petrv 22 августа, 13:28

      Это сарказм от Ряженый161!) Так, на всякий случай.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +231

      kara-mba 22 августа, 11:38

      Лишь бы что-нибудь написать, даже такую фигню. Видно же было, что Джикия это сказал лишь бы Журавель отвязался от него.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1025

      mahan 22 августа, 11:10

      Джикия как обычно прикалывается ) Молодец.

      2
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