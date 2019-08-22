Джикия – о дубле Жиго ЦСКА: «Я его натренировал. А кто еще? Сам буду забивать потом – когда срочно надо будет»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал дубль защитника Самуэля Жиго в матче шестого тура РПЛ против ЦСКА (2:1). По словам игрока, он тренировал понедельничного голеадора.

«Натренировал его, натренировал. Я, да. А кто еще? Сам буду потом забивать – когда срочно надо будет», – сказал Джикия журналисту Тимуру Журавелю.