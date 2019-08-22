Джикия – о дубле Жиго ЦСКА: «Я его натренировал. А кто еще? Сам буду забивать потом – когда срочно надо будет»

Надо уже сегодня забивать, нефиг отмазываться.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал дубль защитника Самуэля Жиго в матче шестого тура РПЛ против ЦСКА (2:1). По словам игрока, он тренировал понедельничного голеадора.
«Натренировал его, натренировал. Я, да. А кто еще? Сам буду потом забивать – когда срочно надо будет», – сказал Джикия журналисту Тимуру Журавелю.
- Жиго выступает за «Спартак» с лета прошлого года.
- Москвичи в РПЛ идут четвертыми.
- Сегодня, 22 августа, «Спартак» проведет первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Браги».