Кабелья после матча с «Олимпиакосом» передвигался на костылях

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья получил травму во время первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Степень серьезности повреждения и сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

После игры француз передвигаться самостоятельно не смог. Его заметили с костылями.

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев ранее заявил, что «по первым предположениям, Кабелья выбыл надолго».