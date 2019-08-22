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    Кабелья после матча с «Олимпиакосом» передвигался на костылях

    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья получил травму во время первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

    Степень серьезности повреждения и сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

    После игры француз передвигаться самостоятельно не смог. Его заметили с костылями.

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев ранее заявил, что «по первым предположениям, Кабелья выбыл надолго».

    Источник: Sport24

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    22.08.2019 07:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17627

      Боцман59rus 22 августа, 12:43

      Вся команда на костылях играла, позорники. Олимпиакос в лучших традициях Спартака отимел быков. Удачи в ЧР, но если Мусаев и дальше будет с помощью Гали определять стартовый состав, иметь вас будут и Локо и спам и тем более зеня

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      Рейтинг: +859

      Жёлто-синий 22 августа, 10:34

      Ждём через пол года видимо

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      Рейтинг: +3071

      momwig_ 22 августа, 09:17

      Здоровья ему, конечно... но похоже, всё плохо. Так же было у Жиго, когда он кресты порвал.

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