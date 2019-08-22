Кабелья после матча с «Олимпиакосом» передвигался на костылях

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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья получил травму во время первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Степень серьезности повреждения и сроки восстановления футболиста пока неизвестны.
После игры француз передвигаться самостоятельно не смог. Его заметили с костылями.
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев ранее заявил, что «по первым предположениям, Кабелья выбыл надолго».