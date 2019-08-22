Тренер «Краснодара» Матвеев: «По первым предположениям, Кабелья выбыл надолго»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал травму полузащитника своей команды Реми Кабелья.

Француз получил повреждение во время первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Хавбека заменили в середине первого тайма на Кристоффера Ольссона .

. Этим летом южане заплатили за игрока 12 миллионов евро.

«По первым предположениям, Кабелья выбыл надолго. Нужно сделать более тщательный анализ. Это очень неприятно. Сложно сказать, усугубил ли он травму, решив остаться на поле. Доктора оценили его самочувствие, но через какое-то время он дал понять, что это замена. Возможно, и усугубил, но пока говорить тяжело», – сказал Матвеев.

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