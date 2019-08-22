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    Уткин – о поражении «Краснодара»: «Класс не в том, чтобы совершать подвиги, а в том, чтобы не допускать провалов»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мнением о разгромном поражении «Краснодара» от «Олимпиакоса» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    «180 минут игрового времени, матч в Порту и матч в Пирее. В первые полчаса «Краснодар» трижды забил, и это был подвиг, в последние трижды пропустил – и это провал.

    Класс не в том, чтобы совершать подвиги, класс в том, чтобы не допускать провалов. «Порту» и «Краснодар» допустили, и теперь поиграют в Лиге Европы. А «Олимпиакос» пойдет выше, ровно отборовшись со всеми по расписанию. И теперь у кого-то пафосного в группе отберет очки. Еще кому-то испортит жизнь.

    А потом, возможно, завалится в плей-офф Лиги Европы. Может, и будет маза поквитаться. В остальном... Убытки, конечно. Мимо денег, Краснодар! Но! У нас тут дико подешевели игроки. Разберутся люди», – написал Уткин.

    • «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:4.
    • Ответный матч состоится 27 августа в России.
    • В предыдущем раунде квалификации южане в гостях победили «Порту» 3:2 после домашнего поражения 0:1.

    «Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    22.08.2019 07:26
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 22 августа, 13:11

      У российских клубов вообще нет класса, так как в них почти нет российских игроков

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      Рейтинг: +8003

      Cules2013 22 августа, 09:49

      Собственно, почти все, кто отписался по этому поводу, были единодушны - тренер ошибся с тактикой, с дырявой обороной играть в атаку очень глупо. Вот 3 гола на контратаках и получили. Ну а по игрокам и так понятно - продали лидеров команды, купили хз кого. Берг и Камболов вообще уровень не знаю чего. ФНЛ? Вилена, пока что больше понтов, чем реальной пользы.

      2
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      Рейтинг: +250

      maxon1256 22 августа, 09:37

      Спартак приучил к подобным фейлам, но вот от Краснодара неприятный сюрприз

      2
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      Рейтинг: +11717

      slavutiq70 > maxon1256 22 августа, 11:28

      Не знаю к чему тебя Спартак приучил,,,в ЛЧ дела у наших у всех одинаково плохо,,,,,,А у Спартака к твоеву сведению у единственного есть успехи в ЛЧ Это полуфинал и четфертьфиналы два,

      0
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      ...
      Рейтинг: +32218

      portero > slavutiq70 22 августа, 15:01

      Это было в кубке чемпионов, а начинался он с 1/16 так что там было проще, это была не ЛЧ, да и прошло уже 29 лет.

      2
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      Рейтинг: +89

      Из Твери Леха > slavutiq70 22 августа, 16:50

      А смысл писать про 1/2 и 1/4 если турниры были разные по формату и по количеству команд от страны. Современная ЛЧ идет с 2003 года. C двумя групповыми этапами без 1/8 - с 1999, а просто с 2-мя командами от страны - с 1997. Вот с этими розыгрышами еще уместно проводить сравнение. Но спартачок в них жиденько обделался...

      2
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      Рейтинг: +300

      sерж > slavutiq70 16 часов назад

      что ты заладил успехами спартака 30 летней давности,посмотри кто сколько заработал очков,за последние 5 лет.Там спартака явно на первых местах не будет

      1
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      Рейтинг: +3071

      momwig_ 22 августа, 09:08

      Хрустальная челюсть. Если после первого гола, залетевшего отчасти на удаче, всё было не так плохо... хотя пыл уже как-то спал, а коленки стали подрагивать... то в конце случился кошмарный ужас - и второй-то зашел уже в дыру, которые после 65-70 минуты стали образовываться с пугающей регулярностью, а уж что было после него...

      1
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      Рейтинг: +886

      Genz 22 августа, 09:01

      Берг не использовал шансы. На его месте Сулейманов забил дважды. Если бы с Порту не было в первом тайме Сулейманова было бы тоже 0:4

      0
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      Рейтинг: +1717

      Krasnodar 123 22 августа, 08:11

      Вася, еще есть игра в Краснодаре, если ты так уверен в Олимпиакосе скажи, что отрежешь себе , если Краснодар пройдет дальше! Сбривание бороды тут уже не канает!

      1
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      Рейтинг: +3071

      momwig_ > Krasnodar 123 22 августа, 09:01

      ))))) Оптимизм похвален, но Вася в безопасности. Хоть чего он наобещай.

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      Рейтинг: +5680

      mihail200606 22 августа, 07:51

      Ну в этот раз прав.. Но на подвиг в домашнем матче Краснодаре я согласен))

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      Рейтинг: +1207

      Томик > mihail200606 22 августа, 08:08

      Подвиг будет, если соберутся и выиграют в субботу у Локомотива после такого. А пройти Олимпиакос только чудо теперь поможет.

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