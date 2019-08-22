Уткин – о поражении «Краснодара»: «Класс не в том, чтобы совершать подвиги, а в том, чтобы не допускать провалов»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мнением о разгромном поражении «Краснодара» от «Олимпиакоса» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«180 минут игрового времени, матч в Порту и матч в Пирее. В первые полчаса «Краснодар» трижды забил, и это был подвиг, в последние трижды пропустил – и это провал.

Класс не в том, чтобы совершать подвиги, класс в том, чтобы не допускать провалов. «Порту» и «Краснодар» допустили, и теперь поиграют в Лиге Европы. А «Олимпиакос» пойдет выше, ровно отборовшись со всеми по расписанию. И теперь у кого-то пафосного в группе отберет очки. Еще кому-то испортит жизнь.

А потом, возможно, завалится в плей-офф Лиги Европы. Может, и будет маза поквитаться. В остальном... Убытки, конечно. Мимо денег, Краснодар! Но! У нас тут дико подешевели игроки. Разберутся люди», – написал Уткин.

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:4.

Ответный матч состоится 27 августа в России.

В предыдущем раунде квалификации южане в гостях победили «Порту» 3:2 после домашнего поражения 0:1.

«Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)