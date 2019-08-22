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    Игрок «Олимпиакоса» Масурас: «Стиль «Краснодара» – контратаки. Мы с ними хорошо справлялись»

    Полузащитник «Олимпиакоса» Георгиос Масурас подвел итог первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (4:0). Футболист обозначил стиль соперника.

    «Мы сделали очень большой шаг на пути к групповому этапу Лиги чемпионов. Мы хорошо справлялись с контратаками соперника – таков стиль «Краснодара», – сказал Масурас в эфире CosmoteTV.

    • Ответный матч состоится 27 августа в Краснодаре.
    • В первом матче третьего квалификационного раунда россияне также проиграли (соперник – «Порту»).
    • В субботу, 24 августа, «Краснодар» сыграет в РПЛ с «Локомотивом».

    «Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)

    Источник: Sport24.gr

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    22.08.2019 01:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7393

      Serjoga 22 августа, 19:12

      Да! Игроки Краснодара только точный пас дать не могли (ножки тряслись), конечно справились! Справляться то не с чем было! Даже угловой всего ОДИН был за весь матч! Краснодар СКОПИРОВАЛ игру Ростова против Уфы! Ростов наигран ОДНИМ составом и Краснодар тоже! Потеря одного-двух игроков и....клуб превращается в "ничто"!

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