Игрок «Олимпиакоса» Масурас: «Стиль «Краснодара» – контратаки. Мы с ними хорошо справлялись»

Полузащитник «Олимпиакоса» Георгиос Масурас подвел итог первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (4:0). Футболист обозначил стиль соперника.

«Мы сделали очень большой шаг на пути к групповому этапу Лиги чемпионов. Мы хорошо справлялись с контратаками соперника – таков стиль «Краснодара», – сказал Масурас в эфире CosmoteTV.

Ответный матч состоится 27 августа в Краснодаре.

В первом матче третьего квалификационного раунда россияне также проиграли (соперник – «Порту»).

В субботу, 24 августа, «Краснодар» сыграет в РПЛ с «Локомотивом».

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