Игрок «Олимпиакоса» Масурас: «Стиль «Краснодара» – контратаки. Мы с ними хорошо справлялись»

Да! Игроки Краснодара только точный пас дать не могли (ножки тряслись), конечно справились! Справляться то не с чем было! Даже угловой всего ОДИН был за весь матч! Краснодар СКОПИРОВАЛ игру Ростова против Уфы! Ростов наигран ОДНИМ составом и Краснодар тоже! Потеря одного-двух игроков и....клуб превращается в "ничто"!
Полузащитник «Олимпиакоса» Георгиос Масурас подвел итог первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (4:0). Футболист обозначил стиль соперника.
«Мы сделали очень большой шаг на пути к групповому этапу Лиги чемпионов. Мы хорошо справлялись с контратаками соперника – таков стиль «Краснодара», – сказал Масурас в эфире CosmoteTV.
- Ответный матч состоится 27 августа в Краснодаре.
- В первом матче третьего квалификационного раунда россияне также проиграли (соперник – «Порту»).
- В субботу, 24 августа, «Краснодар» сыграет в РПЛ с «Локомотивом».
«Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)