Федун – о возможном возвращении Промеса: «Нельзя войти в одну реку дважды. Сегодня Квинси не пробивается в основу «Аякса»

заиграл бы промес как надо!не надо поговорки втюхивать!главный аргумент бабло!
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, не было ли у него желания вернуть летом атакующего игрока Квинси Промеса. Сейчас голландец выступает за «Аякс».
«Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Квинси мы продали за рекордную для себя сумму. И обратно выкупать за такие же деньги футболиста, который, при всем к нему уважении, потерял мотивацию, не имело смысла.
Голландец – большой игрок. Но когда человек проводит 4-5 лет на высоком уровне в одной команде, дальше ему становится объективно тяжело – если только это не Лионель Месси.
Ведь сегодня Квинси не пробивается в основу «Аякса». Считаю, молодые игроки, которые к нам пришли – Бакаев-старший (а я надеюсь и на младшего), Джордан Ларссон, – все станут показывать высокий класс», – сказал Федун.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- В составе москвичей игрок становился чемпионом России.
- Сейчас «Спартак» в РПЛ идет четвертым.