Федун – о возможном возвращении Промеса: «Нельзя войти в одну реку дважды. Сегодня Квинси не пробивается в основу «Аякса»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, не было ли у него желания вернуть летом атакующего игрока Квинси Промеса. Сейчас голландец выступает за «Аякс».

«Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Квинси мы продали за рекордную для себя сумму. И обратно выкупать за такие же деньги футболиста, который, при всем к нему уважении, потерял мотивацию, не имело смысла.

Голландец – большой игрок. Но когда человек проводит 4-5 лет на высоком уровне в одной команде, дальше ему становится объективно тяжело – если только это не Лионель Месси.

Ведь сегодня Квинси не пробивается в основу «Аякса». Считаю, молодые игроки, которые к нам пришли – Бакаев-старший (а я надеюсь и на младшего), Джордан Ларссон, – все станут показывать высокий класс», – сказал Федун.