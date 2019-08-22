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    Федун – о возможном возвращении Промеса: «Нельзя войти в одну реку дважды. Сегодня Квинси не пробивается в основу «Аякса»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, не было ли у него желания вернуть летом атакующего игрока Квинси Промеса. Сейчас голландец выступает за «Аякс».

    «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Квинси мы продали за рекордную для себя сумму. И обратно выкупать за такие же деньги футболиста, который, при всем к нему уважении, потерял мотивацию, не имело смысла.

    Голландец – большой игрок. Но когда человек проводит 4-5 лет на высоком уровне в одной команде, дальше ему становится объективно тяжело – если только это не Лионель Месси.

    Ведь сегодня Квинси не пробивается в основу «Аякса». Считаю, молодые игроки, которые к нам пришли – Бакаев-старший (а я надеюсь и на младшего), Джордан Ларссон, – все станут показывать высокий класс», – сказал Федун.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • В составе москвичей игрок становился чемпионом России.
    • Сейчас «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2019 00:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +428

      moskowcity-petrv 22 августа, 12:00

      заиграл бы промес как надо!не надо поговорки втюхивать!главный аргумент бабло!

      0
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      Рейтинг: +162

      Я - легенда 22 августа, 11:44

      Буду краток: Шюррле не пробивался в основу Боруссии, а Спартаку оказался нужен, как воздух.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1315

      BANNIKOV1970 22 августа, 10:21

      Вот если бесплатно,то и реки по хрен

      1
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      Рейтинг: +3071

      momwig_ 22 августа, 08:56

      Ну, основа Аякса в прошлом сезоне чесала некоторые основы покруче Спартака... и пробиться туда - не два пальца ... Случаи всякие были.

      3
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      Рейтинг: +19318

      oyabun 22 августа, 07:29

      Насчет Ларссона пока не видно высокого класса. Это уж точно не "Промес"

      3
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      Рейтинг: +8286

      Диктор 22 августа, 07:09

      Согласен,какой бы он толк не принес бы в команду это как Веллитон.Признаемся погас парниша

      2
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      Рейтинг: +2415

      АртурZaСМ 22 августа, 07:08

      Я думаю, что Квинси сам понял , что уход из Спартака был огромной ошибкой...

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