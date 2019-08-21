Лига чемпионов. «Краснодар» пропустил четыре безответных гола от «Олимпиакоса»

Самое нелепое, это то, что Порту без матчей уже в группе ЛЕ. А Краснодар проведет еще один матч прежде чем там оказаться.
В первом матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов встретились «Олимпиакос» и «Краснодар». Россияне крупно проиграли, не сумев поразить чужие ворота.
Дублем отметился Лазар Ранджелович. Ответная игра состоится на следующей неделе в Краснодаре.
Лига чемпионов. 4 квалификационный раунд. Первый матч
Олимпиакос (Греция) – Краснодар (Россия) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Герреро, 30; 2:0 – Ранджелович, 78; 3:0 – Ранджелович, 85; 4:0 – Поденсе, 89.
«Олимпиакос»: Са, Рубен Семеду, Бухалакис, Гильерме, Герреро, Поденсе (Торосидис, 90+2), Элабделлауи, Масурас (Ранджелович, 75), Мерия, Цимикас, Вальбуэна (Камара, 87).
«Краснодар»: Сафонов, Фьоулусон, Спаич, Рамирес, Кабелья (Ольссон, 25), Вандерсон, Намли (Сулейманов, 58), Берг (Игнатьев, 69), Вилена, Камболов, Петров.
Предупреждения: Ранджелович, 85 – нет.