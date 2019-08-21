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    Лига чемпионов. «Краснодар» пропустил четыре безответных гола от «Олимпиакоса»

    В первом матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов встретились «Олимпиакос» и «Краснодар». Россияне крупно проиграли, не сумев поразить чужие ворота.

    Дублем отметился Лазар Ранджелович. Ответная игра состоится на следующей неделе в Краснодаре.

    Лига чемпионов. 4 квалификационный раунд. Первый матч

    Олимпиакос (Греция) – Краснодар (Россия) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Герреро, 30; 2:0 – Ранджелович, 78; 3:0 – Ранджелович, 85; 4:0 – Поденсе, 89.

    «Олимпиакос»: Са, Рубен Семеду, Бухалакис, Гильерме, Герреро, Поденсе (Торосидис, 90+2), Элабделлауи, Масурас (Ранджелович, 75), Мерия, Цимикас, Вальбуэна (Камара, 87).

    «Краснодар»: Сафонов, Фьоулусон, Спаич, Рамирес, Кабелья (Ольссон, 25), Вандерсон, Намли (Сулейманов, 58), Берг (Игнатьев, 69), Вилена, Камболов, Петров.

    Предупреждения: Ранджелович, 85 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2019 23:53
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    Комментарии289
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 августа 2019, 00:02

      Самое нелепое, это то, что Порту без матчей уже в группе ЛЕ. А Краснодар проведет еще один матч прежде чем там оказаться.

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 22 августа 2019, 11:17

      Таки и что,теперь Лига Европы?

      3
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 > mutabor0992 22 августа 2019, 21:54

      Она привычнее, надо там хотябы чего то добится, в ЛЧ наши клубы слабы.

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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 22 августа 2019, 11:04

      Газмяс, газмяс, газмяс, газмяс! Мы мясо, мы газ)))
      А тут конечно... не быки, а волы) быки без яиц )

      1
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      Рейтинг: +215

      Vis-ok 22 августа 2019, 11:00

      Дома двушку в первом тайме отгрузят, глядишь олимпик поплывет

      2
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 22 августа 2019, 10:58

      Пришёл на память ЧМ-2010. Когда сборная КНДР в достойной борьбе уступила бразильцам 1:2, на родине было решено показать её следующий матч в прямом эфире...

      2
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram > SinyaaPyll 22 августа 2019, 11:02

      Да... потом куча народа в тюрьмы поотправилось))) не... ну не куча конечно, но энное количество)

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      Рейтинг: +215

      Vis-ok 22 августа 2019, 10:58

      Всё будет хорошо

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      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 22 августа 2019, 10:49

      Такое впечатление , что победу над Порту отмечали с размахом, и не один день, забыв про то , что это промежуточный результат, а до плей-офф ещё как до Луны пешком. Ни физподготовки, ни понятия ни стратегии ни тактики. Каждый сам по себе . никакого взаимопонимания. Постоянные обрезки , не точные передачи, полный разброд.

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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 22 августа 2019, 10:39

      Обрезки и отсутствие борьбы со стороны легионеров, особенно скандинавов

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      Рейтинг: +1361

      Серж 69 22 августа 2019, 10:37

      Как не удивительно,но даже у кипрского Апоэла после нулевой ничьи дома,шансы гораздо выше,чем у Краснодара.Да,там Аякс,конечно,но и Аякс то не такой сейчас,как по весне он был.Киприоты в прошлом раунде дома Карабаху проиграли,а потом в гостях выиграли с нужным счётом.А с Аяксом-мало ли,гол забьют,пусть и не по игре,да в оборону всем скопом...

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      Рейтинг: +114

      Smoke Some Weed 22 августа 2019, 10:34

      Я так понял можно не расстраиваться что пропустил матч. Ну что сделаешь, дома хотя бы выйграть хоть какие то очки набрать, главное прямых конкурентов прошли, а дальше можно и в ЛЕ, там Краснодару точно по зубам

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      Рейтинг: +1282

      Джой > Smoke Some Weed 22 августа 2019, 11:05

      А может быть и поступил такой приказ?
      Сезон отыграть еще в ЛЕ?! Чтобы не отпускать там Порту!

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