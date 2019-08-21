Федун: «Если бы не Акинфеев, счет в матче «Спартак» – ЦСКА должен был стать разгромным»

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил игру команды в матче шестого тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Дублем отметился центральный защитник Самуэль Жиго.

– Второй тайм – просто супер. Может быть, даже один из лучших за последние годы в исполнении нашей команды. Шоу получилось огненным во всех отношениях. И на поле, и за его пределами. Стадион был забит под завязку. В мою ложу, где 18 мест, набилось человек 30! Так что дерби удалось.

– То есть вы можете назвать второй тайм одним из лучших в вашу эпоху?

– В мою эпоху – нет. У «Спартака» бывали разные команды. Но вот за последние годы, за время после чемпионства, это, пожалуй, одна из лучших 45-минуток. Соотношение ударов – 16:3 в нашу пользу. Если бы не мастерство Игоря Акинфеева, то счет должен был стать разгромным. Вратарь трижды вытащил совершенно мертвые мячи. Можно еще вспомнить и неудачный выход Лоренцо Мельгарехо один на один.