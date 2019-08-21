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    Федун: «Если бы не Акинфеев, счет в матче «Спартак» – ЦСКА должен был стать разгромным»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил игру команды в матче шестого тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Дублем отметился центральный защитник Самуэль Жиго.

    – Второй тайм – просто супер. Может быть, даже один из лучших за последние годы в исполнении нашей команды. Шоу получилось огненным во всех отношениях. И на поле, и за его пределами. Стадион был забит под завязку. В мою ложу, где 18 мест, набилось человек 30! Так что дерби удалось.

    – То есть вы можете назвать второй тайм одним из лучших в вашу эпоху?

    – В мою эпоху – нет. У «Спартака» бывали разные команды. Но вот за последние годы, за время после чемпионства, это, пожалуй, одна из лучших 45-минуток. Соотношение ударов – 16:3 в нашу пользу. Если бы не мастерство Игоря Акинфеева, то счет должен был стать разгромным. Вратарь трижды вытащил совершенно мертвые мячи. Можно еще вспомнить и неудачный выход Лоренцо Мельгарехо один на один.

    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • Завтра, 22 августа, москвичи проведут матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Браги».
    • ЦСКА в таблице идет шестым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2019 19:15
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 22 августа 2019, 00:20

      А если бы не Максименко,мог быть разгром шпортака!!!

      2
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > RUSARM 22 августа 2019, 01:13

      только хотел это написать) он первый тайм не смотрел походу)

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 21 августа 2019, 23:02

      Опять заговорилО. А если бы не Максименко, нам надо было бы отыгрывать пару-тройку

      3
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 21 августа 2019, 21:14

      Федун, ты П.здун )!

      2
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 21 августа 2019, 20:56

      1 тайм....да не промолчу

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 21 августа 2019, 20:51

      Если бы не Максименко, ничего хорошего для Спартака может и не началось.

      3
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      Рейтинг: +638

      bratskij 21 августа 2019, 20:47

      Федун как был дурачком так таким и остался.

      4
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > bratskij 21 августа 2019, 21:08

      плюсую.....
      но, при этом, он сидит на нехреновой кучи денег ))

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 августа 2019, 20:42

      Спартаку КРУПНО подвезло в первом тайме, что ЦСКА не забил ТРИ верных гола и в концовке матча, когда дымовая сплошная завеса и перерыв в игре повлияли на настрой игроков ЦСКА.
      Даже победа над ЦСКА не спасала тренеров Спартака от отставки и Кононову это надо знать.
      Это всё ещё впереди.
      Эта игра показала, что везение было на стороне Спартака.
      Это футбол и иногда везение помогает, когда другим нечем брать.
      ЦСКА был сильнее Спартака, но этого оказалось мало.
      По игре, Спартак смотрелся слабо!
      Если бы не голы, то КРИТИКА плохой игры Спартака с ЦСКА загнала бы Кононова за Можай!!!

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      Рейтинг: +3120

      erma > amazonaws 21 августа 2019, 20:52

      У везения есть имя - Максименко

      3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 21 августа 2019, 20:34

      Что то передергивает Арнольдыч. Соотношение ударов в створ 8:5 в пользу красно-белых. Да и про сэйвы Максименко в 1-м тайме как то Федун скромно умолчал. А ведь если бы не Саша, было бы оч.плохо. И рановато ликовать. Если бы так же играли хотя бы пол сезона и все таймы, а не только 2-й, тогда можно говорить о сильной команде. Пока всего лишь удачный матч, не более.

      4
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      Рейтинг: +854

      amazonaws > oyabun 21 августа 2019, 20:44

      Спартаку КРУПНО подвезло в первом тайме, что ЦСКА не забил ТРИ верных гола!!!
      Арнольдыч не то говорит, а приукрашивает плохую игру Спартака.
      А от приукрашивания Спартак лучше играть не станет!!!

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      Рейтинг: +562

      Elisey13 21 августа 2019, 19:59

      Если бы не Жиго с Максименко то счет бы мог быть тоже со всем другой!

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 августа 2019, 19:46

      Да, Акинфеев был хорош. Без вариантов

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