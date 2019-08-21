Роналду: «Я один из лучших в своем деле, и уже вошел в историю футбола. Я одержим успехом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что мотивирует его играть в футбол на высоком уровне.

«Я выиграл очень много трофеев. И много раз, когда мне не удавалось победить, я чувствовал, что это было правильно. Иногда я чувствовал обратное. Кто бы ни выиграл, это всегда верно.

Я один из лучших в своем деле, и уже вошел в историю футбола. То, что мы с Месси единственные, кому удалось выиграть по пять «Золотых мячей», – неслучайно.

Я одержим успехом. Это моя работа, но, если я не выигрываю, то это не конец света. И у меня до сих пор есть мотивация попытаться заявить о себе снова как на командном, так и на индивидуальном уровне. Если бы у меня ее [мотивации] не было, то я бы уже остановился.

Это будет легко, потому что я ничего не потеряю. Но меня толкает меня вперед страсть к футболу и желание побеждать», – сказал Роналду.

Ранее Роналду усомнился в том, что в мире есть футболисты, у которых рекордов больше, чем у него.