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    Роналду: «Я один из лучших в своем деле, и уже вошел в историю футбола. Я одержим успехом»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что мотивирует его играть в футбол на высоком уровне.

    «Я выиграл очень много трофеев. И много раз, когда мне не удавалось победить, я чувствовал, что это было правильно. Иногда я чувствовал обратное. Кто бы ни выиграл, это всегда верно.

    Я один из лучших в своем деле, и уже вошел в историю футбола. То, что мы с Месси единственные, кому удалось выиграть по пять «Золотых мячей», – неслучайно.

    Я одержим успехом. Это моя работа, но, если я не выигрываю, то это не конец света. И у меня до сих пор есть мотивация попытаться заявить о себе снова как на командном, так и на индивидуальном уровне. Если бы у меня ее [мотивации] не было, то я бы уже остановился.

    Это будет легко, потому что я ничего не потеряю. Но меня толкает меня вперед страсть к футболу и желание побеждать», – сказал Роналду.

    Ранее Роналду усомнился в том, что в мире есть футболисты, у которых рекордов больше, чем у него.

    • Сейчас Роналду 34 года.
    • В прошедшем сезон он провел в Серии А 31 встречу, забил 21 гол и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Tuttosport

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    21.08.2019 15:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +578

      Armani nn 21 августа 2019, 19:23

      Роналду-оружие в руках бога(Зидана).Пока по другому это ни работало.Это было самое удачное сотрудничество в истории обоих...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -280

      Волька 21 августа 2019, 18:11

      Криштиану!!!!!!!!Ты ВЕЛИКИЙ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      Я - легенда 21 августа 2019, 18:00

      Фанатик )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 августа 2019, 17:21

      а кубка России то у тебя нету!)
      Может к нам рванешь?)

      1
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      Рейтинг: +965

      arok 21 августа 2019, 17:20

      И к тому же очень СКРОМЕН!!!!

      2
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 21 августа 2019, 17:09

      Яналду Всехштиану. Тьфу.

      -1
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      Рейтинг: +905

      VVadic 21 августа 2019, 15:54

      Рону нужно создать гей пару с Ибрагимовичем! Идеальное совпадение!

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > VVadic 21 августа 2019, 17:15

      Рона богат к всему,а ты нет

      -1
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