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    Форвард и хавбек «Динамо» перешли в «Оренбург»

    Московское «Динамо» сообщило об уходе нападающего Федора Черных и полузащитника Владимира Москвичева.

    Оба игрока присоединились к «Оренбургу» на правах аренды. Черных и Москвичев будут играть в составе оренбургской команды до конца нынешнего сезона.

    • 19-летний Москвичев в текущем сезоне провел за молодежку «Динамо» четыре матча и забил один гол.
    • 28-летний Черных, который является капитаном сборной Литвы, не сыграл в новом сезоне ни одного матча.

    Источник: твиттер «Динамо»

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    21.08.2019 15:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 21 августа 2019, 16:11

      А куда Жигулёв из Краснодара делся, его в пару к Москвичеву надо...

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