Форвард и хавбек «Динамо» перешли в «Оренбург»

А куда Жигулёв из Краснодара делся, его в пару к Москвичеву надо...
Московское «Динамо» сообщило об уходе нападающего Федора Черных и полузащитника Владимира Москвичева.
Оба игрока присоединились к «Оренбургу» на правах аренды. Черных и Москвичев будут играть в составе оренбургской команды до конца нынешнего сезона.
- 19-летний Москвичев в текущем сезоне провел за молодежку «Динамо» четыре матча и забил один гол.
- 28-летний Черных, который является капитаном сборной Литвы, не сыграл в новом сезоне ни одного матча.