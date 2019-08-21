Форвард и хавбек «Динамо» перешли в «Оренбург»

Московское «Динамо» сообщило об уходе нападающего Федора Черных и полузащитника Владимира Москвичева.

Оба игрока присоединились к «Оренбургу» на правах аренды. Черных и Москвичев будут играть в составе оренбургской команды до конца нынешнего сезона.