Кикнадзе: «Обращение Тарасова в РФС мы ожидали. Будем теперь дискутировать»

Пришел какой то Хихнадзе, и стало все хуже. И по отношению к игрокам(и бывшим и действующим) и по отношению к болельщикам и те же проблемыс трансферами без согласования с Ю. П
Берут каких то даунов на руководящие позиции в ведущие клубы России, которые ничерта не разбирабтся в футболе
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с обращением бывшего игрока команды Дмитрия Тарасова в РФС с просьбой взыскать с клуба 12 тысяч евро.
«Обращение Тарасова в РФС мы ожидали. Будем теперь дискутировать, все будет по регламенту, мы свою позицию заявляли. Все будет решаться в стенах РФС», – сказал Кикнадзе.
Ранее Тарасов обратился в РФС с целью взыскать с «Локомотива» 12 тысяч евро.
- В 30-м туре прошлого сезона РПЛ Тарасов получил повреждение после стыка с одним из футболистов «Уфы».
- По окончанию сезона футболист полетел в Италию и за свои деньги оплатил лечение. Счет составил 23 тысячи евро. 10 – за лечение, 13 – реабилитация.
- Контракт футболиста закончился 1 июля, и Тарасов покинул клуб. «Локомотив» отказался возмещать расходы бывшему игроку.