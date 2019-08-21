Кикнадзе: «Обращение Тарасова в РФС мы ожидали. Будем теперь дискутировать»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с обращением бывшего игрока команды Дмитрия Тарасова в РФС с просьбой взыскать с клуба 12 тысяч евро.

«Обращение Тарасова в РФС мы ожидали. Будем теперь дискутировать, все будет по регламенту, мы свою позицию заявляли. Все будет решаться в стенах РФС», – сказал Кикнадзе.

Ранее Тарасов обратился в РФС с целью взыскать с «Локомотива» 12 тысяч евро.