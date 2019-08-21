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    Кикнадзе: «Обращение Тарасова в РФС мы ожидали. Будем теперь дискутировать»

    Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с обращением бывшего игрока команды Дмитрия Тарасова в РФС с просьбой взыскать с клуба 12 тысяч евро.

    «Обращение Тарасова в РФС мы ожидали. Будем теперь дискутировать, все будет по регламенту, мы свою позицию заявляли. Все будет решаться в стенах РФС», – сказал Кикнадзе.

    Ранее Тарасов обратился в РФС с целью взыскать с «Локомотива» 12 тысяч евро.

    • В 30-м туре прошлого сезона РПЛ Тарасов получил повреждение после стыка с одним из футболистов «Уфы».
    • По окончанию сезона футболист полетел в Италию и за свои деньги оплатил лечение. Счет составил 23 тысячи евро. 10 – за лечение, 13 – реабилитация.
    • Контракт футболиста закончился 1 июля, и Тарасов покинул клуб. «Локомотив» отказался возмещать расходы бывшему игроку.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.08.2019 13:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +187

      armen10 21 августа 2019, 15:46

      Пришел какой то Хихнадзе, и стало все хуже. И по отношению к игрокам(и бывшим и действующим) и по отношению к болельщикам и те же проблемыс трансферами без согласования с Ю. П
      Берут каких то даунов на руководящие позиции в ведущие клубы России, которые ничерта не разбирабтся в футболе

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 21 августа 2019, 15:12

      Локомотив останется, а Тарасов состарится... друзьями надо быть, после развода

      -2
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 21 августа 2019, 14:11

      Так он там мог и на 100 тысяч налечиться, что же теперь Локомотиву всего его приходи оплачивать???

      -1
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