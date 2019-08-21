Mundo Deportivo: «Барселона» собралась арендовать Неймара на два года

«Барселона» сделала новое предложение по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара.

Каталонцы предложили взять 27-летнего бразильца в аренду на два года с обязательством выкупа после второго сезона. «Барселона» собирается заплатить «ПСЖ» за оба года аренды. Ежегодная сумма составит более 8,5 миллионов евро. Каталонский клуб планирует платить парижанам из денег, которые выплатит «Бавария» за аренду хавбека Филиппе Коутиньо.

Ранее Goal сообщал, что позиция «ПСЖ» в переговорах категорична: аренда Неймара с обязательным правом выкупа за 220-250 миллионов.