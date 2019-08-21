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    Mundo Deportivo: «Барселона» собралась арендовать Неймара на два года

    «Барселона» сделала новое предложение по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Каталонцы предложили взять 27-летнего бразильца в аренду на два года с обязательством выкупа после второго сезона. «Барселона» собирается заплатить «ПСЖ» за оба года аренды. Ежегодная сумма составит более 8,5 миллионов евро. Каталонский клуб планирует платить парижанам из денег, которые выплатит «Бавария» за аренду хавбека Филиппе Коутиньо.

    Ранее Goal сообщал, что позиция «ПСЖ» в переговорах категорична: аренда Неймара с обязательным правом выкупа за 220-250 миллионов.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
    • За каталонский клуб футболист выступал на протяжении четырех сезонов.

    Источник: Mundo Deportivo

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    21.08.2019 12:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 августа 2019, 19:02

      Идите лесом со своим Парижем и Неймаром. За 250 пусть он там спритиз перед шейхом станцует в красных труселях. А для Барсы, если Ней и нужен, то по адекватной цене где-то 150 млн.

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 21 августа 2019, 16:44

      Пожалуй концом будет его переход в Аякс)

      0
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      Рейтинг: +31

      Mihai11 21 августа 2019, 13:50

      Мне одному это всё надоело

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Mihai11 21 августа 2019, 16:43

      Надоело? Да я мать твою год уже читаю про неймара, и этих двух русских уголовников)

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 21 августа 2019, 12:49

      эпопея продолжается))

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