Журналист Скира: «Динамо» проявило интерес к вратарю «Ромы» Ольсену

Голкипер «Ромы» Робин Ольсен может перейти в московское «Динамо», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем твиттере.

Римляне до закрытия трансферного окна собираются расстаться с рядом футболистов, и шведский голкипер входит в их число. 29-летним вратарем интересуется «Динамо».

«Рома» также может избавиться от Патрика Шика, Давиде Сантона и Максима Гоналона.