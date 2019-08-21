Журналист Скира: «Динамо» проявило интерес к вратарю «Ромы» Ольсену

Лучше бы футболом увлеклись, а то все блин интересуются!
Голкипер «Ромы» Робин Ольсен может перейти в московское «Динамо», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем твиттере.
Римляне до закрытия трансферного окна собираются расстаться с рядом футболистов, и шведский голкипер входит в их число. 29-летним вратарем интересуется «Динамо».
«Рома» также может избавиться от Патрика Шика, Давиде Сантона и Максима Гоналона.
- Летом 2018 года «Рома» объявила о подписании контракта с Ольсеном, ранее выступавшим за «Копенгаген». Стоимость трансфера составила 8,5 миллиона евро.
- Контракт Ольсена с «Ромой» закончится в 2023 году.
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (45,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах.