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    Журналист Скира: «Динамо» проявило интерес к вратарю «Ромы» Ольсену

    Голкипер «Ромы» Робин Ольсен может перейти в московское «Динамо», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем твиттере.

    Римляне до закрытия трансферного окна собираются расстаться с рядом футболистов, и шведский голкипер входит в их число. 29-летним вратарем интересуется «Динамо».

    «Рома» также может избавиться от Патрика Шика, Давиде Сантона и Максима Гоналона.

    • Летом 2018 года «Рома» объявила о подписании контракта с Ольсеном, ранее выступавшим за «Копенгаген». Стоимость трансфера составила 8,5 миллиона евро.
    • Контракт Ольсена с «Ромой» закончится в 2023 году.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (45,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах.

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    21.08.2019 12:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +143

      Legion-o 21 августа 2019, 12:58

      Лучше бы футболом увлеклись, а то все блин интересуются!

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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 21 августа 2019, 12:42

      И Ольсен, конечно, побежал. Из "Ромы" в нынешнее "Динамо" (при всём уважении)... )))

      Не, ну всякое, конечно, бывает. Для РПЛ, разумеется, будет хороший имиджевых переход.

      А вообще я с Ромы удивляюсь: нормальный вроде вратарь! (Я тут поинтересовался: действительно, на Ольсена Рома не рассчитывает и видит ему замену в голкипере ПСЖ Траппе, не путать с Трампом; этот Трапп в прошлом сезоне играл в аренде в Айнтрахте).

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