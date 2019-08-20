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    Тренер «Краснодара» Матвеев: «Будем готовы к любой тактике «Олимпиакоса»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

    – Кого-то выделите из состава «Олимпиакоса»?

    – Конечно, Вальбуэна ведет игру. Исполняет стандарты, которые принесли команде много пользы. Это интересная, сильная команда. Матч будет трудным.

    – Какой игры ожидаете от соперника, консервативной или атакующей?

    – Сложно предсказать тактику «Олимпиакоса». Будем готовы к любой. Думать за другого тренера трудно.

    – «Олимпиакос» ни разу не пропустил в 4 матчах. Настораживает?

    – Конечно, это хороший показатель игры в обороне. Постараемся завтра забить мяч. Гол в гостях – это весомо. Приложим все возможные усилия для этого. Понятно, что это будет очень трудно.

    • Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» состоится в среду, 21 августа.
    • Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
    • Ответная встреча пройдет 27 августа в России.

    Мартынович и Ари пропустят матч с «Олимпиакосом»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 23:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +167

      Serega 68 22 минуты назад

      Забейте в гостях пару удачи ребята

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