Тренер «Краснодара» Матвеев: «Будем готовы к любой тактике «Олимпиакоса»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

– Кого-то выделите из состава «Олимпиакоса»?

– Конечно, Вальбуэна ведет игру. Исполняет стандарты, которые принесли команде много пользы. Это интересная, сильная команда. Матч будет трудным.

– Какой игры ожидаете от соперника, консервативной или атакующей?

– Сложно предсказать тактику «Олимпиакоса». Будем готовы к любой. Думать за другого тренера трудно.

– «Олимпиакос» ни разу не пропустил в 4 матчах. Настораживает?

– Конечно, это хороший показатель игры в обороне. Постараемся завтра забить мяч. Гол в гостях – это весомо. Приложим все возможные усилия для этого. Понятно, что это будет очень трудно.

Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» состоится в среду, 21 августа.

Начало игры – в 22:00 по московскому времени.

Ответная встреча пройдет 27 августа в России.

Мартынович и Ари пропустят матч с «Олимпиакосом»