Мартынович и Ари пропустят матч с «Олимпиакосом»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о состоянии здоровья некоторых игроков команды в преддверии первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

«Кабелья с нами. Большая вероятность, что он сыграет. Вероятность не стопроцентная, но она есть. Как и Ари. Но в Афины он не полетел, завтра не сыграет. Мартынович не прилетел с нами в Грецию. Есть повреждение, полученное в матче с «Тамбовом», – сказал Матвеев.