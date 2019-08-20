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    Мартынович и Ари пропустят матч с «Олимпиакосом»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о состоянии здоровья некоторых игроков команды в преддверии первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

    «Кабелья с нами. Большая вероятность, что он сыграет. Вероятность не стопроцентная, но она есть. Как и Ари. Но в Афины он не полетел, завтра не сыграет. Мартынович не прилетел с нами в Грецию. Есть повреждение, полученное в матче с «Тамбовом», – сказал Матвеев.

    • Матч «Олимпиакос» – «Краснодар» состоится в среду, 21 августа.
    • Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
    • Ответная встреча пройдет 27 августа в России.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1253

      Karpathian 1 секунду назад

      ну и пипец быкам((( хотя они всяко лучше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7173

      parevg 37 секунд назад

      Это не есть хорошо...
      Мартынович необходим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +52

      Я - легенда 2 минуты назад

      Вот что интересно. "Олимпиакос" во 2-м квалификационном раунде Лиги Чемпионов выбил чешскую "Викторию Плзень", которая в прошлой Лиге Чемпионов кошмарила наш ЦСКА. После этого "Виктория" вылетела в квалификацию Лиги Европы, где её в свою очередь прошёл бельгийский "Антверпен", который в следующем раунде встретится с голландским "А3 Алкмаар", капитан которого Гус Тиль перешёл недавно "Спартак".

      Всё перемешано в этом удивительном мире! ))

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      Рейтинг: +52

      Я - легенда 14 минут назад

      Хреновато, конечно. Мартынович - монолит краснодарской обороны, придётся без него её перекраивать.

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