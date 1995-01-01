Круговой будет зарабатывать в «Зените» 3 миллиона в месяц, ЦСКА предлагал в 1,5 раза меньше

Зениту он на ... не нужен, просто перебили чтоб в ЦСКА не попал.
Боятся усиления конкурента.
Стали известны некоторые детали личного контракта защитника Данила Кругового с «Зенитом».
Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, что в петербургском клубе 21-летний футболист будет зарабатывать 3 миллиона рублей в месяц (488 тысяч евро в год).
Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов, в свою очередь, утверждает, что ЦСКА предлагал игроку в 1,5 раза меньше – 2 миллиона рублей в месяц (325 тысяч евро в год).
- Сегодня «Чемпионат» подтвердил переход Кругового в «Зенит».
- Ранее петербуржцы предлагали за фулбека 1 миллион евро.
- За счет бонусов сумма сделки может вырасти вдвое.
- Ожидается, что «Зенит» отдаст Кругового в аренду «Уфе» до конца нынешнего сезона с правом досрочного возвращения.