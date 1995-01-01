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    Круговой будет зарабатывать в «Зените» 3 миллиона в месяц, ЦСКА предлагал в 1,5 раза меньше

    Стали известны некоторые детали личного контракта защитника Данила Кругового с «Зенитом».

    Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, что в петербургском клубе 21-летний футболист будет зарабатывать 3 миллиона рублей в месяц (488 тысяч евро в год).

    Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов, в свою очередь, утверждает, что ЦСКА предлагал игроку в 1,5 раза меньше – 2 миллиона рублей в месяц (325 тысяч евро в год).

    • Сегодня «Чемпионат» подтвердил переход Кругового в «Зенит».
    • Ранее петербуржцы предлагали за фулбека 1 миллион евро.
    • За счет бонусов сумма сделки может вырасти вдвое.
    • Ожидается, что «Зенит» отдаст Кругового в аренду «Уфе» до конца нынешнего сезона с правом досрочного возвращения.

    Источник: Твиттер журналиста Андрея Панкова

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2072

      maygli 46 секунд назад

      Зениту он на ... не нужен, просто перебили чтоб в ЦСКА не попал.
      Боятся усиления конкурента.

      0
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      Рейтинг: +9299

      vladimir-7 5 минут назад

      Д.Круговой, ты лицемер. Зачем заявлял, что деньги не играют никакой
      роли при переходе.

      1
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      Рейтинг: +862

      Genz 9 минут назад

      Сулейманов с Игнатьевым в Краснодаре получают меньше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10309

      Garrincha58 15 минут назад

      ни х...я никто не учит матчасть и спрашивается на кой ему стараться я бы лично особо жо...пу не рвал три ляма в месяц пацану за уши хватит а потом говорим почему молодёжь не прогрессирует

      1
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      Рейтинг: +1943

      кошмарик 23 минуты назад

      стесняюсь спросить, а чем известен сей малец? он что, выдал выдающийся сезон ? или завоевал чего? подскажите люди добрые..

      0
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      Рейтинг: +460

      Elisey13 34 минуты назад

      И играть будет постоянно в аренде в Уфе))) а может и вообще сидеть будет! А у Зенита будет теперь ещё одна команда на подхвате если что)))

      2
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      Рейтинг: +1076

      Lenin26 37 минут назад

      Да вообще пох... сколько он будет зарабатывать,лиж бы играл,а не лавку полировал!

      0
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      Рейтинг: +6954

      Skull_Boy 38 минут назад

      Ой, а сколько он трепал, что не из-за денег, а теперь ждет тебя лавка в Сочи или гавномес опять в ФНЛ и умные люди выбирают клуб чтоб играть и развиваться дальше, а у нас наоборот чтоб нихрена ничего не делать и потом удивляются почему россиян нет в Европе, а нахер они нужны, если ничего для этого не делают

      3
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      Рейтинг: +26

      Vis-ok 47 минут назад

      Сидя на лавке 3 ляма, я пашу целый месяц за 30 тысяч

      0
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      Рейтинг: +1839

      Masteralex 51 минуту назад

      ну значит в итоге больше 500 тысяч зарабатывать и не будет, а в ЦСКА мог бы вырасти и набраться хорошего опыта

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