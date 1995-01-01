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    «Матч ТВ» пообещал показать игру «Олимпиакос» – «Краснодар»

    В пресс-службе «Матч ТВ» сообщили, что телеканал покажет матч плей-офф Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром».

    «Трансляции матчей до данной стадии не входят в основной контракт с УЕФА на показ Лиги чемпионов в связи, как правило, с не высоким зрительским интересом. Поэтому УЕФА оставляет права на показ таких матчей непосредственно клубам, принимающим участие на этом этапе.

    В связи с этим, у «Матч ТВ» возникли сложности с приобретением прав на показ матча «Порту» — «Краснодар», так как принимающий клуб на данной стадии может устанавливать абсолютно любые цены и условия на права.

    Права на трансляции всех матчей последнего стыкового этапа входят в основной пакет прав УЕФА на всю Лигу чемпионов. Поэтому «Матч ТВ» будет показывать данный матч. Трансляция также будет доступна на диджитал ресурсах телеканала и на канале «Матч Премьер», – сказали в пресс-службе.

    «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф ЛЧ 21 августа, начало матча – 22:00 мск.

    • «Матч ТВ» не показал матч «Порту» – «Краснодар» (2:3). Трансляцию вносили в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
    • Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем, причем наличными.
    • Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш заявлял, что представители «Матч ТВ» солгали, сказав, что португальский клуб изменил условия соглашения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:20
    Комментарии11
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      Рейтинг: +299

      Sergh4 3 минуты назад

      Вот это новость! Они всё таки футбол показывать!? Обещали Спартак - ЦСКА показать и хер вам. В туре два дерби, зато мы смотрим Уфа-Ростов и Урал-Крылья. Чтоб они обосрались козлы вонючие!!!!

      0
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      Рейтинг: +56

      Из Твери Леха 12 минут назад

      Покажут последние 10 минут с камеры из-за ворот. А потом по заветам Губерниева всем героям-сотрудникам выпишут премию.

      2
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      Рейтинг: +190

      Чец 23 минуты назад

      Неужели осчастливят? Я и мои друзья НЕ верят этим зажравшимся шакалам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      ninja1945 25 минут назад

      Идут по пути НТВ + те тоже ЛЧ на платнике показывали и косточки зрителям подкидывали СУ К И!!!!!!!!! те и эти

      2
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    • ...
      Рейтинг: +102

      DSmoto 27 минут назад

      приложение олимпиакоса заранее скачать ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4663

      Старикан 39 минут назад

      Уже и не знают как ещё прогнуться... да только вот доверие потерять легко, а вновь завоевать иногда и не возможно! Твари канделупские!

      2
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      Рейтинг: +306

      SinyaaPyll 50 минут назад

      Снимать будут с бровки на телефон?

      2
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      Рейтинг: +457

      Elisey13 59 минут назад

      Типа могли не показать? Российский клуб играет же, уже разок обосрались с трансляцией.

      3
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      Рейтинг: +3969

      3a zenit 1 час назад

      да зачем,не надо,лучше премии выпишите!

      3
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      Рейтинг: +201

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Ну что ж . Значит будем посмотреть

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