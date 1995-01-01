«Матч ТВ» пообещал показать игру «Олимпиакос» – «Краснодар»

Вот это новость! Они всё таки футбол показывать!? Обещали Спартак - ЦСКА показать и хер вам. В туре два дерби, зато мы смотрим Уфа-Ростов и Урал-Крылья. Чтоб они обосрались козлы вонючие!!!!
В пресс-службе «Матч ТВ» сообщили, что телеканал покажет матч плей-офф Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром».
«Трансляции матчей до данной стадии не входят в основной контракт с УЕФА на показ Лиги чемпионов в связи, как правило, с не высоким зрительским интересом. Поэтому УЕФА оставляет права на показ таких матчей непосредственно клубам, принимающим участие на этом этапе.
В связи с этим, у «Матч ТВ» возникли сложности с приобретением прав на показ матча «Порту» — «Краснодар», так как принимающий клуб на данной стадии может устанавливать абсолютно любые цены и условия на права.
Права на трансляции всех матчей последнего стыкового этапа входят в основной пакет прав УЕФА на всю Лигу чемпионов. Поэтому «Матч ТВ» будет показывать данный матч. Трансляция также будет доступна на диджитал ресурсах телеканала и на канале «Матч Премьер», – сказали в пресс-службе.
«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф ЛЧ 21 августа, начало матча – 22:00 мск.
- «Матч ТВ» не показал матч «Порту» – «Краснодар» (2:3). Трансляцию вносили в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
- Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем, причем наличными.
- Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш заявлял, что представители «Матч ТВ» солгали, сказав, что португальский клуб изменил условия соглашения.