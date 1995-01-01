«Матч ТВ» пообещал показать игру «Олимпиакос» – «Краснодар»

В пресс-службе «Матч ТВ» сообщили, что телеканал покажет матч плей-офф Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром».

«Трансляции матчей до данной стадии не входят в основной контракт с УЕФА на показ Лиги чемпионов в связи, как правило, с не высоким зрительским интересом. Поэтому УЕФА оставляет права на показ таких матчей непосредственно клубам, принимающим участие на этом этапе.

В связи с этим, у «Матч ТВ» возникли сложности с приобретением прав на показ матча «Порту» — «Краснодар», так как принимающий клуб на данной стадии может устанавливать абсолютно любые цены и условия на права.

Права на трансляции всех матчей последнего стыкового этапа входят в основной пакет прав УЕФА на всю Лигу чемпионов. Поэтому «Матч ТВ» будет показывать данный матч. Трансляция также будет доступна на диджитал ресурсах телеканала и на канале «Матч Премьер», – сказали в пресс-службе.

«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф ЛЧ 21 августа, начало матча – 22:00 мск.