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    TuttoJuve: «Барселона» предложила «Ювентусу» приобрести Суареса

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи провел переговоры с представителями «Барселоны», сообщает TuttoJuve со ссылкой на газету Corriere di Torino.

    В ходе беседы каталонцы предложили Паратичи купить форварда Луиса Суареса, в том случае, если «Барселона» приобретет нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Сообщается, что «Ювентус» может позволить себе покупку Суареса, если сможет продать как минимум двух игроков – Пауло Дибалу, Марио Манджукича или Гонсало Игуаина.

    • Ранее сообщалось, что «Ювентус» начал переговоры с «ПСЖ» о трансфере Неймара.
    • Туринский клуб может включить в сделку Дибалу.

    Источник: TuttoJuve

    TuttoJuve - итальянское СМИ о «Ювентусе». Аудитория в твиттере - свыше 32 тысяч читателей.

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1632

      SarJr 3 минуты назад

      Что за бред?! Давайте всю барсу продадим чтоб вернуть предателя!!!

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