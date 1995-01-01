TuttoJuve: «Барселона» предложила «Ювентусу» приобрести Суареса

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи провел переговоры с представителями «Барселоны», сообщает TuttoJuve со ссылкой на газету Corriere di Torino.

В ходе беседы каталонцы предложили Паратичи купить форварда Луиса Суареса, в том случае, если «Барселона» приобретет нападающего «ПСЖ» Неймара.

Сообщается, что «Ювентус» может позволить себе покупку Суареса, если сможет продать как минимум двух игроков – Пауло Дибалу, Марио Манджукича или Гонсало Игуаина.