«Мутко против»: после матча «Спартак» – ЦСКА полиция задержала 62 фаната

Московская полиция задержала 62 человека после матча 6-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:1), пишет телеграм-канал «Мутко против».

Большинство задержанных болельщиков были отпущены сразу после составления протокола. Пять задержанных получили запрет на посещение стадиона, им грозит административный арест сроком до 15 суток.

Трое фанатов обвиняются по статье 20.31 КоАП («грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). Болельщикам грозит запрет на посещение матчей в течение нескольких лет.