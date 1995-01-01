«Мутко против»: после матча «Спартак» – ЦСКА полиция задержала 62 фаната

фсево-то,ну можно же было на фоне митингующих в столице хотя бы сотни 2 болел-фанатов пригрузить...
Московская полиция задержала 62 человека после матча 6-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:1), пишет телеграм-канал «Мутко против».
Большинство задержанных болельщиков были отпущены сразу после составления протокола. Пять задержанных получили запрет на посещение стадиона, им грозит административный арест сроком до 15 суток.
Трое фанатов обвиняются по статье 20.31 КоАП («грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). Болельщикам грозит запрет на посещение матчей в течение нескольких лет.
- «Спартак» выиграл со счетом 2:1 благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго. В составе армейцев отличился Марио Фернандес.
- Победный гол «Спартака» был забит после паузы, вызванной большим количеством дыма от болельщиков ЦСКА.