Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    «Мутко против»: после матча «Спартак» – ЦСКА полиция задержала 62 фаната

    Московская полиция задержала 62 человека после матча 6-го тура РПЛ «Спартак»ЦСКА (2:1), пишет телеграм-канал «Мутко против».

    Большинство задержанных болельщиков были отпущены сразу после составления протокола. Пять задержанных получили запрет на посещение стадиона, им грозит административный арест сроком до 15 суток.

    Трое фанатов обвиняются по статье 20.31 КоАП («грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). Болельщикам грозит запрет на посещение матчей в течение нескольких лет.

    • «Спартак» выиграл со счетом 2:1 благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго. В составе армейцев отличился Марио Фернандес.
    • Победный гол «Спартака» был забит после паузы, вызванной большим количеством дыма от болельщиков ЦСКА.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:06
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1483

      koli4ka 10 минут назад

      фсево-то,ну можно же было на фоне митингующих в столице хотя бы сотни 2 болел-фанатов пригрузить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13867

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      А что случилось то? Вроде всё нормально было.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73334
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru