Шюррле – о победе над ЦСКА: «Вау, прошлой ночью было весело!»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в инстаграме прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура РПЛ.

«Вау, прошлой ночью было весело! Поздравляю Жиго с голами. Спасибо всем болельщикам... стадион был в огне», — подписал фото Шюррле.

Команда Олега Кононова выиграла со счетом 2:1 благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго . В составе армейцев отличился Марио Фернандес .

выиграла со счетом 2:1 благодаря дублю французского защитника . В составе армейцев отличился . Шюррле стал автором голевой передачи на Жиго.