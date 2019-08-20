Шюррле – о победе над ЦСКА: «Вау, прошлой ночью было весело!»

После дерби весь стадион аплодировал Шюррле, кроме Черданцева.
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в инстаграме прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура РПЛ.
«Вау, прошлой ночью было весело! Поздравляю Жиго с голами. Спасибо всем болельщикам... стадион был в огне», — подписал фото Шюррле.
- Команда Олега Кононова выиграла со счетом 2:1 благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго. В составе армейцев отличился Марио Фернандес.
- Шюррле стал автором голевой передачи на Жиго.