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    Шюррле – о победе над ЦСКА: «Вау, прошлой ночью было весело!»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в инстаграме прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура РПЛ.

    «Вау, прошлой ночью было весело! Поздравляю Жиго с голами. Спасибо всем болельщикам... стадион был в огне», — подписал фото Шюррле.

    text

    Публикация от text (@andreschuerrle)

    Источник: инстаграм Андре Шюррле

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +302

      SinyaaPyll 2 минуты назад

      После дерби весь стадион аплодировал Шюррле, кроме Черданцева.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +936

      Борат 5 минут назад

      ночью? игра вроде вечером закончилась...
      или он после игры в баню глушакова ходил что ли???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +442

      ФК_Полоцк 6 минут назад

      Еще бы после его пасов, выводящих один в один забивали)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5748

      piligrim1986 8 минут назад

      Андрюха топ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8233

      Диктор 9 минут назад

      Браво,немец хорошо играет.

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